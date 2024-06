Konec! Žádný český tým se na turnaji v Ostravě nedostal do čtvrtfinále

Byli poslední českou nadějí. Leč ani Jakub Šépka a Jiří Sedlák se do čtvrtfinále turnaje v Dolních Vítkovicích neprobili. Podlehli Nizozemcům Stevenu van de Veldemu a Matthewu Immersovi 0:2 (-15, -15).

Před nimi dohráli i největší naděje Ondřej Perušič a David Schweiner, které vyřadili Němci Nils Ehlers a Clemens Wickler 0:2 (-17, 15, -11), a také Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. Ty nestačily na nasazené jedničky, Brazilky Anu Patricii a Dudu 0:2 (-11, -17). České týmy skončily shodně deváté.

„Po tom posledním zápase se ve mně trochu mísí emoce, ale deváté místo je neskutečné,“ prohlásil Jakub Šépka. „Snažili jsme se, protože jsme věděli, že jsme už poslední česká dvojice v soutěži. Dali jsme do toho maximum, ale bohužel to dneska nestačilo.“

Jiří Sedlák odmítl, že by je svazovalo vědomí, že už jsou jediní Češi v turnaji. „To na nás až takový tlak nevytvořilo, protože jsme měli v hlavě jednak taktiku a už jsme byli i docela unaveni,“ řekl. „A hrát v pravého poledne, to tomu také nepomohlo. Kluci byli o něco lépe fyzicky připraveni. Ale jsme neuvěřitelně šťastni, jak to tady pro nás dopadlo, a doufáme, že na to navážeme dalšími kvalitními výsledky.“

Jakub Sedlák akrobaticky zasahuje.

Takže na závěr turnaje prožili slavný western V pravé poledne?

„Bylo to tak, bylo to úmorné a jakmile soupeři získali herní pohodu, už nás pomalu rozebrali,“ odpověděl Jiří Sedlák. „Před zápasem náš trenér říkal, že to bude hlavně o mém bloku, ale z něj si protihráči postupně udělali spíše střelnici. Bohužel.“

Každopádně si pochvalují zkušenosti, které mohly ve čtyřech těžkých zápasech nasbírat díky divoké kartě, kterou dostali od Českého volejbalového svazu. „Mockrát za to děkujeme, za tuhletu příležitost a pokusíme se posunout ještě dál,“ slíbil Jakub Šépka.

Ana Patricia vzdorovala Češkám i hrudí

Brazilky si proti českým beachvolejbalistkám dovolily i parádu, když Ana Patricia odehrála jeden míč hrudníkem.

„U ní se to ale vidí často,“ upozornila Marie-Sára Štochlová.

„Ona má fotbalové zákroky v každém zápase. Je taková brazilská beachvolejbalová fotbalistka,“ dodala Barbora Hermannová. „Zrovna včera jsme koukaly na zápas, v němž to udělala dvakrát, jednou se jí to nevyplatilo. Ale asi si na ten fotbal věří.“

Český pár Barbora Hermannová (čelem) a Marie-Sára Štochlová v akci

Češky ocenily Brazilky, že hrají dlouhodobě stabilně. „A dokazují to svými výsledky,“ uvedla Hermannová. „Měly jsme ale smůlu, že jsme na ně narazily v tomhle kole, protože prohrály jeden zápas ve skupině, a proto šly na nás. Takže to je takové hořkosladké. Na druhou stranu jsme měly možnost zahrát si proti výborným týmům a neztrácely jsme úplně parník. To by nám mohlo dodat sebevědomí na příští týden.“

To Češky na finálovém turnaji Nations Cupu budou mít poslední možnost kvalifikovat se na olympijské hry. Na ně se probojuje nejlepší z dvanácti zemí, které se utkají v lotyšské Jurmale.