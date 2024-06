Senzační ostravské tažení pokračuje. Hráli jsme bez výkyvů, radoval se Šépka

Euforie. Obrovská radost. A bouřící zaplněné ochozy ostravské arény. České beachvolejbalové týmy vyhrály dopolední zápasy na J&T Banka Ostrava Beach Pro v Dolních Vítkovicích.

Jakub Šépka a Jiří Sedlák po výhře nad Němci Lukasem Pfretzschner a Svenem Winterem 2:0 (18, 18) už mají jistotu postupu do play off.

„A to je naprosto výborná věc,“ smál se Jiří Sedlák.

Postupu se přiblížily i Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová výhrou nad Švýcarkami Anouk Vergéovou-Dépréovou a Joanou Mäderovou 2:0 (19, 21).

A ve vyřazovací části už jsou i Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří měli jasno už ráno, protože jejich dnešní soupeři Nizozemci Leon Luini a Christiaan Varenhorst utkání skrečovali. O tom, zda do sobotních bojů půjdou z první, či druhé příčky rozhodne odpolední zápas Italů Cottafavy s Nicolaiem a Nizozemců van de Veldeho s Immersem.

Co dovedlo Šépku a Sedláka k druhé výhře na turnaji dovedlo?

„Asi to, že jsme hráli bez výkyvů, jaké většinou míváme a jaké byly vidět třeba v našem předchozím zápase. Také taktické pokyny od trenéra a informace (statistické) od Jardy Bartoše,“ řekl Jakub Šépka. „Vyrovnaný výkon nás dotáhl k tomu, že jsme soupeře nakonec udolali v koncovkách.“

Když v podvečer porazí Brazilce Georgeho s Andrém, vyhrají skupinu...

„Teď nás čekají určitě nejtěžší soupeři,“ upozornil Jiří Sedlák. „Kuba s nimi nemá dobrou bilanci a já proti nim ještě nikdy nehrál. Ale budeme bojovat, abychom si zajistili hladký postup ze skupiny.“

Na sítí se přetahují o míč Jakub Šépka (vpravo) s Lukasem Pfretzschnerem.

Češky zřejmě připravily Švýcarky o olympiádu

Marie-Sára Štochlová ve druhém setu duelu se Švýcarkami měla déja vu...

„Za stavu 18:16 ve druhém setu jsem se vrátila do minulého roku,“ připomněla, že loni s týmiž soupeřkami v Ostravě rovněž vyhrály první sadu a druhou ztratili, byť vedly 18:16. „Ale tím, že jsme tentokrát koncovku zvládly, jsem si dokázala, že už nejsem začátečnice.“

Češky zvládly koncovku druhého setu i přesto, že před ní přišly o nadějné vedení.

„Ten náskok jsme ztratily dvakrát. Byla tam stresová situace, ale Marie,“ obrátila se Barbora Hermannová na parťačku, „tobě pomohlo, že jsi si vybavila tu situaci z minulého roku, že to nechceš zopakovat.“

Podle Hermannové bylo důležité, že pořád byly plně v zápase a nevypouštěly žádný balon.

„Měly jsme trochu i výhodu, že na švýcarské holky byly pod velkým tlakem, co se týče olympijských bodů,“ upozornila Hermannová. „To je dost svazovalo a nehrály s takovým klidem.“

Štochlová přiznala, že v závěru druhé sady byla vyklepaná zejména, když odvracely dva setboly. „Ale na soupeřce (Mäderové, na níž české hráčky většinou podávaly– pozn. red.) bylo bylo vidět, že je možná ještě vyklepanější než já. Pomohlo mi to, šly jsme do toho hlava nehlava,“ prohlásila Štochlová.

Anouk Vergéová-Dépréová a Joana Mäderová bojují v Ostravě o účast na olympijských hrách se svými krajankami a Anouk i se svou sestrou – se Zoé Vergéovou-Dépréovou a Esmeé Böbnerovou.

Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová se radují z výhry nad Švýcarkami.

Přes ně přešly v kvalifikaci, ale aby se nad ně dostaly i bodově, musely by postoupit do semifinále.

Češky je tak nejspíše připravily o olympiádu...

„Nejspíš ano,“ připustila Barbora Hermannová. „Mrzí nás to, ale my jsme si užily vítězství na centrkurtu.“

Marie-Sára Štochlová dodala: „A my jsme jim to za ten uplynulý rok dlužily.“

Švýcarky po dvou prohrách potřebují k postupu do play off na závěr skupiny dnes od 17.00 porazit Kanaďanky Melissu Humanaovou-Paredesovou s Brandie Wilkersonovou, čtyřky celého turnaje.

„Proti nim by musely hrát hodně dobře, což se může stát, ale pravděpodobnost je malá,“ ví Hermannová, že porážka Švýcarek pošle Češky do osmifinále. „Na to se ale nesoustředíme. Chceme odpoledne předvést to, co teď.“

Hermannová a Štochlová se od 17.00 střetnou s Nizozemkami Katjou Stamovou a Raisou Schoonovou.