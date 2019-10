Salon si libuje: Chilan bude top, Srb je výborný na servisu

Jeho tým prohrál první dva zápasy s extraligovými favority Libercem (1:3) a Karlovarskem (0:3), žádné velké závěry z toho v Ústí však nedělají. Zápasy s týmy podobné úrovně teprve přijdou.

„Jak na tom skutečně budeme, to ukáže až průběh sezony. Cíl jsme si dali hrát play off, to pro nás zůstává stejné. I když konkurence se zvedá, soupeři nakupují dobře, bude to těžké. Ale my jsme tým také poskládali tak, aby šel nahoru,“ věří trenér.

Ústí angažovalo tři cizince: do útoku Chilana Parraguirreho a Srba Januzoviče, dále amerického nahrávače Melchera. Z Karlovarska se vrátil blokař Marek Beer.

„Marek se zvedl proti loňské sezoně, má své kvality, pomáhá jinak než útočně, spíš v obraně, zapadl dobře do týmu. Chilan potvrzuje kvalitu, bude patřit k nejlepším smečařům v celé lize. Januzovič je výborný přihrávač, pomůže nám to zvednout, je výborný na servisu, takže se máme o co opřít. Američan Melcher, to je kapitola sama o sobě, není tak zkušený, jako byl loni Luboš Bartůněk, ale je dravý, má chuť se učit nové věci,“ chválí letní posily Salon.

Problém je zatím trochu v souhře nově poskládaného týmu.

„Komunikace je v pohodě, všichni mluví anglicky, spíš jde o tu souhru. Především nahrávač je důležitý post, tým se musí sehrát v každé situaci. Po dobrém i horším příjmu, po dobré obraně, po horší. A to nějaký čas potrvá,“ uvědomuje si trenér. „Lidsky to funguje, kluci jsou super, parta je dobrá. Teď jen musíme věřit, že budeme zdraví a že se nám budou vyhýbat zranění.“

S příchodem noviců se změní i herní projev týmu. „Jiný volejbal to bude z naší strany stoprocentně. Teď jde jen o to, jestli budeme muset nějaké věci měnit, pokud nám to nepůjde, nebo to jen pilovat. Náš styl by měl být útočný, kombinační volejbal po dobrém servisu,“ naplánoval Salon.

Přizpůsobil tomu i letní přípravu, která byla víc zaměřená na fyzičku. „Běhalo se hodně, volejbalu bylo trochu míň. Ale sezona je dlouhá, kluci na tom potřebují být fyzicky dobře, cítit se dobře. A pak hrát, hrát a hrát. A vypilovat herní systémy, kterých není zase tolik. Je tak pět šest kombinací, o které se chceme opřít.“

Po ostrém startu s kandidáty na titul teď přijde pro Ústí klíčové období, začne se potkávat se soupeři, s nimiž by mělo bojovat o play off. V sobotu hraje v Odolené Vodě. „Potřebujeme co nejdřív vyhrát, kvůli psychické pohodě. Na Odolce to bude také těžké, ale měli bychom s ní hrát vyrovnaně,“ věří Salon.