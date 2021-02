Extraliga šla obrovsky nahoru, cení si karlovarský Novotný. Jenže mládež...

Jaké ambice má tým Karlovarska do druhého turnaje Ligy mistrů?

Uvědomujeme si, že turnaj Champions League ve Friedrichshafenu bude daleko těžší než ten první v Trentu. Všichni naši soupeři teď hrají v plné síle, na druhou stranu i my hrajeme stabilně.

Před prvním turnajem v Trentu jste po zranění Lukáše Ticháčka narychlo angažovali Wessela Keeminka. Když už je Ticháček zpět, cítíte se i v mezinárodním měřítku silnější?

Lukášův návrat je samozřejmě pozvolnější, jeho pauza trvala dva a půl měsíce. Jsme určitě rádi, že máme Wessela. Jestli to bude stačit na Trento, Novosibirsk a Friedrichshafen, to opravdu nevím. Nehraji, mohu jen doufat.

Mimo nahrávačskou dvojici se tak ocitl Martin Kočka, který se přesunul na pozici druhého libera.

Martin Kočka udělal obrovský ústupek pro tým, chtěl bych mu poděkovat, on se k tomu postavil naprosto skvěle. A na hřišti odvedl velký kus práce, když třeba pomohl otočit zápas v Liberci. Málokdy v kariéře jsem viděl člověka, který by uměl tak potlačit svoje ego vzhledem k zájmům družstva.

Letos si málokdo troufne tipovat volejbalového mistra. Souhlasíte, že tak vyrovnaný ročník extraliga dlouho nepamatuje?

Extraliga šla nahoru obrovským způsobem. Zatím jsme první, ale to nic neznamená, v téhle soutěži je až šest družstev, které se o čelo můžou poprat. A myslím, že každý si na to tajně myslí, což je jedině dobře.

Kdo je tedy největším adeptem na titul?

Ty stabilní týmy jako Budějky a Dukla, tam je to jasné, to je topovka. Lvi mají našlápnuto, je vidět, jak se to tam lepší rok od roku, je otázkou času, kdy něco urvou. Mají skvělý tým. To samé Ústí nad Labem, Luboš Vašina tam dokázal super věci. Takže si myslím, že to bude pro všechny dřina, dopadnout to může jakkoliv.

Zato na opačném pólu tabulky mají týmy klid, protože se letos z extraligy nesestupuje.

Mě trochu mrzí, že se extraliga uzavřela. Připadá mi, že na konci tabulky se už o nic důležitého nehraje. Samozřejmě chápu, že kvůli pandemii je ekonomická situace klubů hodně těžká, my máme také problémy. Ale i ve spodní části tabulky by se mělo o něco hrát. Chápu, že díky tomuto výroku asi nebudu úplně populární, ale jde o věc, o ligu. Na hlasování extraligových klubů jsem se v tomto tématu jednou zdržel hlasování, a už to neudělám. I když si třeba většina myslí něco jiného. Sport je o emocích a k těm musí patřit i strach z pádu. Ten pak vede k vyburcování sil.

Základní fázi a play off extraligy oddělí finálový blok Českého poháru. Třídenní akci hostí karlovarská Hala míčových sportů, berete to jako další milník v historii klubu?

My jsme Final Four chtěli pořádat už několikrát, vždy z toho z různých důvodů sešlo nebo jsme neměli na uspořádání čas. Letos jsme se přihlásili do výběrového řízení a uspěli jsme. Mezitím se změnil formát na takzvané F8. Pro nás je to organizačně složitější, ale dnešní doba je obecně složitá.

Jaký přínos má pro klub pořadatelství národního poháru?

Chceme to i pro naše partnery. Generální partner klubu, Skupina ČEZ, ale i další si zaslouží kvalitní zápasy Karlovarska v domácí hale. Všichni počítali s tím, že zde budeme hrát Champions League s top evropskými týmy, nakonec ale doma neodehrajeme ani jediný zápas. I když se Český pohár koná bez diváků, bude vysílaný na internetových streamech. Jde o kvalitní soutěž, lidem i partnerům to udělá snad dostatečně velkou radost.

V čem bude uspořádání takové akce v současné době složitější?

Český pohár se samozřejmě uskuteční na základě výjimky udělené ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a hlavní hygieničkou. Turnaj bude rozdělen na jednotlivé zápasy, které musíme časově nastavit tak, aby se jejich aktéři nepotkali. Každý tým bude mít svoji stálou šatnu po celou dobu soutěže. Zvýšíme i ostrahu v hale. Bude panovat přísnější režim, i když se budeme snažit vytvořit přátelskou a příjemnou atmosféru pro všechny účastníky.

I v době striktních nařízení a hygienických pravidel dochází ve volejbale k drobnému rozvolnění: opět je možné zvýšit počet rozhodčích při extraligových zápasech. Kvitujete takové rozhodnutí?

Jsem moc rád, že se vracejí lajnoví rozhodčí, za to komisi rozhodčích svazu děkuju. Je to rozumné řešení, zvlášť když v rámci soutěže už nějakou dobu fungují antigenní testy. Volejbalová extraliga je vysoce kvalitní produkt a jeho hodnota jde stále nahoru, proto je důležité, aby i práce rozhodčích byla na nejvyšší úrovni. Je rozdíl, když zápas řídí dva rozhodčí, nebo když jich je u toho šest. Je to přínos pro diváky, hráče, trenéry i pro rozhodčí samotné, jejich práce je velmi těžká. Manažeři Robert Mifka z Jihostroje a Jan Meruna z Karlovarska tuto iniciativu vykopli a jsem rád, že vedení ČVS zareagovalo tak extrémně rychle.

Jak zasáhnou události uplynulého roku do sestavování rozpočtu na příští sezonu?

Snažíme se držet linii ekonomicky stabilního klubu v České republice, ale je to čím dál těžší, protože na kluby, firmy i městské samosprávy už doléhá krize. Problém představuje i vstupné, například v našem klubu jde o zhruba půl milionu korun. Potíž je, že nemáme jistotu, že dostaneme další podporu z programu COVID. Teď k tomu došlo za rok 2020, ale za rok 2021 si nejsem jist, protože státní kasa není bezedná, i když to tak někdy vypadá, a my už přitom můžeme hrát. Čili se dostáváme do paradoxu, že sice můžeme hrát, ale nemáme tržby ze vstupného. To by měl pan Hnilička a jeho organizace řešit.

Jaké dopady může mít koronavirová krize na členskou základnu volejbalu?

Jasně, očekávám problém s mládeží. Bude strašně těžké dostat děti a mládež zpátky od mobilů a počítačů. To bude složité zvlášť v kolektivních sportech. A zase to bude stát peníze navíc, trenéry je potřeba zaplatit. Jsou to právě trenéři, kdo s dětmi a s rodiči musí komunikovat, na nich to celé stojí. A nemůžete ho jen tak na tři měsíce přestat platit, protože jich je tak málo, že se sebere a půjde dělat někam jinam. My manažeři si hrajeme na hybnou sílu, ale opravdová síla jsou trenéři.