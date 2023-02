Šéf Karlovarska: Naše výsledky jsou důležité pro celý český volejbal

Poslední zápas v tomto ročníku Ligy mistrů jste prožíval přímo s týmem. Jaké jsou vaše pocity?

Jsem velmi spokojený, protože soupeř to rozhodně nebyl jednoduchý. Hráli jsme v náročném prostředí haly v Roeselare, domácí těžili z bouřlivé podpory svých fanoušků, navíc se chtěli rozloučit se soutěží úspěchem.

Asi se shodneme, že šlo o jeden z nejlepších výkonů Karlovarska v sezoně.

Zápas byl z naší strany odehraný naprosto s přehledem, hráči předvedli přesně to, co by měli hrát, dodrželi taktické pokyny. Viděli jsme kvalitní výkon, tým se mohl opřít o svoje klíčové hráče a vyhrál zaslouženě.

Co kromě samotných výkonů přinesla Karlovarsku letošní Liga mistrů?

Celkový výsledek v soutěži, který je pro nás famózní. Poprvé v historii klubu se nám podařilo vyhrát v Lize mistrů dva zápasy, a mimo to jsme získali bod proti obhájcům titulu a odehráli dva vyrovnané zápasy s velkými favority. Sedm bodů je hodně na tuto soutěž.

CEV Cup První zápas čtvrtfinále ve středu od 18 hodin Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko dál bojují v pohárové Evropě. Liga mistrů pro ně sice už skončila, zajistili si ale přímý postup do čtvrtfinále CEV Cupu. V něm se utkají s polským týmem PGE Skra Belchatów. Ten sice v domácí soutěži zaznamenal poslední výhru před Vánoci, jeho cesta evropskými poháry ale byla vítězná a ani jednou neprohrál. V jeho řadách hraje i smečař Lukáš Vašina, bývalý hráč Karlovarska. První zápas je na programu dnes od 18 hodin v Hale míčových sportů, odveta je na řadě 16. února od 20.30 v Polsku.

I v dalších ohledech byla tato sezona v Champions League pro váš klub přelomová.

Ano, zásadní bylo i to, že nám Evropská volejbalová konfederace umožnila hrát domácí zápasy v naší Hale míčových sportů. Za to se musíme pochválit, diplomacii jsme zvládli dobře. Naši fanoušci si užili ve vlastním prostředí tři výjimečné sportovní večery a vytvořili skvělou atmosféru. Obdivuji i naše pořadatele a dobrovolníky, jak poctivou a precizní práci odvedli při organizaci domácích utkání Ligy mistrů i při všech výjezdech do zahraničí.

A jaké jsou vaše vyhlídky ve druhé nejprestižnější soutěži Evropy?

V Lize mistrů jsme splnili to, co jsme splnit měli. Pokračujeme mezi osmi nejlepšími v Poháru CEV, kam se dostaly top týmy jako Piacenza, Modena nebo Belchatów. Pro naše hráče i členy realizačního týmu je to hlavně velké zadostiučinění, vedení klubu za tyto výsledky všem děkuje a připraví pro ně menší prémii, která nebyla plánovaná v rozpočtu.

Co letošní výsledky českých mužstev v čele s Karlovarskem říkají o úrovni našeho volejbalu?

Náš klub dokázal, na jakou úroveň je možné se během několika let dostat v extralize i na mezinárodním poli, a tak vnímám výsledky Karlovarska jako velmi významné pro celý český volejbal. V klubovém měřítku se česká extraliga pomalu posouvá do lepšího středu v Evropě. Asi nikdy nebudeme pravidelně porážet týmy z nejbohatších soutěží, jako jsou Polsko nebo Itálie, ale přesvědčili jsme se, že jsme schopní mužstvům z těchto zemí konkurovat.

Zmiňovaný Pohár CEV vám tedy prodlouží už tak nabitou sezonu. Jak jste připraveni pokračovat v takovém vytížení až do začátku května?

Soutěžní program je pro nás extrémně těžký, protože už teď je jasné, že nejenom v lednu, ale i po celý únor budeme hrát dvakrát týdně. Komplikuje se nám tím i příprava na rozhodující zápasy Českého poháru a následné play-off extraligy. Ale je důležité, že z pohledu evropských pohárů si sezonu můžeme podtrhnout jako velmi úspěšnou a splněný máme i cíl v podobě vítězství v českém Superpoháru. A teď se pomalu začneme soustředit na vyvrcholení celé sezony.