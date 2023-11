Z hvězdy agentem. Řepka ukázal, co se dá rozfofrovat, varuje Novotný

Správně nakládat s financemi a řešit povinnosti s nimi spojené už zhruba deset let pomáhá 44letý Jakub Novotný. Bývalý volejbalista, reprezentant a dvojnásobný mistr extraligy s budějovickým Jihostrojem je spolumajitelem agentury Sportfin.

Je finanční gramotnost sportovců velký problém?

To si netroufám říct, ale rozhodně je to věc k řešení. Zlepšuje se to i díky práci finančních agentů a poradenství. Ve sportech, v nichž se vydělává víc peněz, hráči či hráčky často nemají vzdělání ve financích a povědomí o nich, případně nevědí, jaké povinnosti jim vznikají vůči státu. Ale dnes už i v menších sportech mají hráči svoje zástupce nebo agenty, kteří jim pomáhají.