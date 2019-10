Přilákala mě i lepší soutěž, tvrdí ostravská posila Ihnát

Volejbalisté VK Ostrava mají po úvodních dvou duelech extraligy, které hráli venku, dva body. A před nimi je mimořádně těžký zápas – v pondělí od 19.20 přivítají obhájce titulu z Českých Budějovic.

Pro Jakuba Ihnáta, který do Ostravy přišel z mistrovské Prievidze místo rakouského reprezentanta Antona Mennera, to bude domácí premiéra. Ostatně s ním se o svém příchodu do Ostravy bavil. „A také on mi přestup doporučoval,“ uvedl dvaadvacetiletý smečař, o něhož se zajímaly Beskydy a také finalisté minulého extraligového ročníku České Budějovice a Liberec.

Co rozhodlo o tom, že jste přijal nabídku Ostravy?

Chtěl jsem jít do Česka, protože je tady lepší liga, která vám ukáže, zda máte na vrcholový volejbal. K tomu svou roli sehrála i osobnost trenéra (Jan Václavík – pozn. red.). Měl jsem samé dobré reference.

Se spoluhráči si rozumíte?

Dá se říct, že jsme mezinárodní mančaft, ale není tu žádná jazyková bariéra, takže je to v pohodě. Jsme tu čtyři legionáři (kromě něj jsou v mužstvu tři Poláci – pozn. red.), ale všichni spolu vycházíme výborně. A jsme mladý tým.

Jak se s mužstvem sžíváte?

K týmu jsem nastoupil necelé dva týdny před sezonou. Největší skok byly pro mě míče Gala, protože na Slovensku i v reprezentaci hrajeme s mikasou. Ale není to nic hrozného. Člověk si zvykne.

K ostravskému týmu jste se připojil na poslední chvíli, jelikož jste byl na mistrovství Evropy. Tam jste nastupoval v roli druhého libera, protože se Slovákům zranil Matej Kubš. Nevadilo vám to?

Je smutné, že jsem se na šampionát dostal kvůli zranění spoluhráče, ale pro mě to i na liberu byla obrovská zkušenost. Poznal jsem hráče, na které jsem se předtím díval v televizi nebo na videu. Super zážitek. A důležité bylo, že jsem se dostal i na hřiště.

Jste sice přihrávající smečař, ale nebyl pro vás problém být jen v poli, což je úděl libera, a nedostat se na síť?

Jak říkáte, smečař přihrává tak i tak, takže s tím jsem potíže neměl. Možná trochu s tou hrou v poli, protože libero hraje v zóně pět (uprostřed v zadní části hřiště – pozn. red.), což je jiná pozici než u smečaře. Ale s reprezentačním trenérem Andrejem Kravárikem jsem byl domluvený, že budu stále trénovat i na smeči, takže tak velký rozdíl to pro mě nebyl. Teď jsem se v Ostravě zase vrátil na svůj post.

Ostrava v této sezoně obhajuje bronz. Nač si můžete troufnout?

To nedokážu říct. Českou ligu jsem sice sledoval, ale nikdy jsem proti zdejším klukům nehrál. Určitě by ale bylo skvělé postoupit do semifinále. To by mohl být cíl.