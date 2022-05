Soupeři Perušiče a Schweinera: specifický styl Italů, vyrovnaná hra Brazilců

Před sebou mají delší než jednoroční vizi – vše směřují k další olympiádě v Paříži v roce 2024. „Ano, chtěli bychom skončit nějakým hezčím olympijským výsledkem,“ připomněl Perušič, že loni v Tokiu nepostoupili ze skupiny, jelikož vinou pozitivního testu na covid-19 první utkání prohráli kontumačně.

Nyní je čekají dva letošní vrcholy – turnaj světové série nejvyšší kategorie J&T Banka Ostrava Beach Pro, který dnes v Dolních Vítkovicích začíná kvalifikací, a červnové mistrovství světa Římě.

Do ostravského klání vstoupí zítra ve 14.00 soubojem s Brazilci Renatem Limou a Vitorem Felipem, v pátek hrají od 10.10 proti Italům Enrikovi Rossimu a Adrianu Carambulovi. Třetí jejich protivník, s nímž se střetnou v pátek od 17.20, vzejde z dnešní kvalifikace.

J&T Banka Ostrava Beach Pro Kvalifikace v Dolních Vítkovicích začíná dnes v osm hodin. Od 10.30 se Anna Pospíšilová a Martina Williams utkají s Němkami Svenjou Müller a Cinjou Tillmann. Od 12.10 se Kryštof Oliva a Tadeáš Trousil střetnou s Australany Chrisem McHughem a Paulem Burnettem a od 13.50 Robert Kufa a Adam Waber se Švédy Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem.

Co říkají na své soupeře?

„Carambula a Rossi je tým s hodně specifickým stylem hry,“ odpověděl Ondřej Perušič. „Poměrně rychlou hru mají hodně založenou na dobré technice, na spoustě různých variant útoků, signálů, mají i dobrý systém obrany. A s jejich blokařem (Rossim), i když nepatří k největším, jsem byl vždy v problémech. Doufám, že doma tomu tak nebude.“

Renato a Vitor Felipe se dali dohromady minulý rok. „Ani jeden z nich není vyloženě blokař ani polař, na těch postech se střídají,“ upozornil David Schweiner. „Jejich hra je vyrovnaná, jak na ztrátě, tak v obraně, tlačí servisem, příliš nechybují.“

Schweiner dodal, že v této sezoně uhráli už několik dobrých výsledků. Mimo jiné na březnovém turnaji nejvyšší kategorie v Mexiku skončili čtvrtí. „Jsem zvědavý, s čím přijde náš trenér Andrea (Tomatis), s jakou taktikou a jak ji dokážeme splnit,“ dodal Schweiner.

Nejlepší čeští beachvolejbalisté nijak zvlášť neřeší, že se jejich protivníci na bloku a v poli střídají.

„Záleží ale na tom, o jakém týmu se zrovna bavíme. U Brazilců to není až takový problém, protože to velmi často znamená, že někdo, kdo není vyloženě polař, musí v poli hrát, a druhý, i když nedisponuje příliš vysokým blokem, brání na síti. Může to být slabé místo týmu,“ uvedl Ondřej Perušič. „Možná to je náročnější na pozornost, protože v přípravě na zápas se chystáte na chování soupeře na síti, nebo v poli. Musíte tak dávat pozor, kdo zrovna proti vám stojí na bloku a kdo v poli.“