Plážoví volejbalisté postupem v Ostravě sbírají cenné body na olympiádu

Perušič dodal, že to neznamená, že by se uspokojili. „Nemusíme hrát pod takovým tlakem, protože už víme, že jsme si směrem do Paříže pomohli.“

Kvalifikace, v nichž uspěje osmnáct týmů, skončí příští rok v červnu a promítne se v ní 12 nejlepších výsledků.

Reprezentanty těší i to, že v Ostravě ušetří síly, když se vyhnou předkolu play off, v němž se utkají celky na druhých a třetích místech.

„To v této silné konkurenci může být klíčové. Ušetřit jeden zápas se nám na turnaji nepovedlo... Ani si nepamatuji, kdy to bylo naposledy,“ usmál se David Schweiner. „Většinou hrajeme vyrovnané tie breaky, jsme zvyklí energií nešetřit. Doufám, že nás to nepřekvapí.“

Jak hodnotí zápasy ve skupině s Chilany, Němci a Američany?

„Určitě tam byly pasáže i výměny, které nevyšly podle našich představ, kdy nám něco nefungovalo, nebo jsme nějakou situaci nevyřešili správně. To pak probíráme s trenéry a snažíme se na tom pracovat i během turnaje,“ upozornil Ondřej Perušič.

Pokud měl vypíchnout jednu věc, zmínil, že jak s Němci tak i s Američany nevyřešili dobře situace po jednoduchých míčích. „Ty bychom měli proměňovat s daleko větší jistotou, úspěšností. Tam naše hra zatím trošku haprovala.“

Hermannová: Pokaždé nám nejde něco jiného

Barbora Hermannová vybírá útok soupeřek.

Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová si postupu ze skupiny, k němuž je posunula výhra nad Brazilkami Ágathou a Rebeccou, hodně cení.

„Jsme tady jako úplné outsiderky. Nebýt divoké karty, tak jsme se sem bodově vůbec nedostaly,“ připomněla Hermannová. „Pro nás to je šance hrát proti týmům, s nimiž se normálně neutkáme. Rády bychom se ale na tu pozici, abychom přeskočily kvalifikaci a měly místo v hlavní soutěži, dostaly.“

Co jim dosavadní zápasy v Ostravě ukázaly?

„Že umíme soupeřky potrápit a nejsme daleko od toho jim ty sety i třeba zápasy ukrást. Ale potřebujeme hrát, sbírat zkušenosti, dostávat s prominutím na prdel, abychom se mohly poučit a příště nastoupily jinak,“ odpověděla Barbora Hermannová.

„Letos se nám na konci ledna podařilo vyškrábat ze skupiny v Dauhá. I tady jsme měly sen vyhrát nějaký zápas,“ dodala Marie-Sára Štochlová.

Pokud mají říct, na čem by měly nejvíce zapracovat, shodují se, že je toho více.

„Přijde mi, že proti každým soupeřkám nám haprovalo něco jiného,“ usmála se Hermannová. „Teď po Švýcarkách bych šla a jen přijímala... Ale včera bych potřebovala útočit. Je to o tom, že utkání žádný trénink nenahradí. Čím více budeme hrát takové těžké zápasy, tak naše sebevědomí a jistota na hřišti budou vzrůstat.“

Štochlová podotkla, že obzvlášť pro ni je účast na každém takovém turnaji obrovská zkušenost.

„Po tom prvním vítězném zápase jsme chtěly před domácím publikem urvat ještě jeden zápas, nebo aspoň set. Na tom centrkurtu...“ řekla aspoň Marie-Sára Štochlová.

Tu šanci stále mají. Zítra.

„Jo, je to v plánu,“ uvedla Štochlová.

„Zítra budeme dělat všechno pro to, abychom byly v pavouku i odpoledne,“ dodal Hermannová.