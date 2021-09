Strumienský má zpátky medaili. Nepočítal jsem, že ji ještě uvidím, rozplýval se

Během nynějšího evropského šampionátu v Ostravě mu ji předal bývalý reprezentant František Kopecký. Sešli se na slavnostní konferenci Moravskoslezského volejbalového svazu u příležitosti 100 let českého volejbalu.

„Je to pro mě velice příjemné překvapení, protože jsem už nepočítal, že ji ještě někdy uvidím. Před léty jsem se s ní rozloučil,“ přiznal Strumienský. „Ivan v roce 1986 emigroval do Německa a medaili tady nechal,“ připomněl Kopecký, který se Strumienským hrával ve Vítkovicích.

„Odcházel jsem z republiky za starých časů přes Jugoslávii,“ připomněl Ivan Strumienský. „Medaili jsem samozřejmě měl, ale nechtěl jsem ji s sebou brát přes hranice, a tak jsem ji nechal u dobrých známých.“ To Kopecký nevěděl.

„Zjistil jsem to, když jsem dával dohromady materiály do publikace o sto letech volejbalu v kraji. Medaili jsem chtěl nafotit,“ usmál se František Kopecký. „Proto jsem telefonoval Ivanovi a on mi řekl, že ji nemá, že je nejspíš pořád v Ostravě.“

Strumienský od svého útěku na Západ žije v Německu. Když se po listopadu 1989 mohl vrátit domů, setkal se se známými, u nichž medaili měl. „Paní si ale přála, abych jí medaili nechal jako vzpomínku. Nenutil jsem ji, aby mi ji vrátila, a později jsem na ty známé ztratil kontakt,“ podotkl Strumienský.

František Kopecký zjistil, u koho vzácná trofej je. „Našel jsem ji, strčil do kapsy a teď jsem ji před fórem vrátil Ivanovi,“ podotkl Kopecký.