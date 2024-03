Ostravský kouč povolal do hry blokařku Kaluskovou. Hrála po třech letech

„Mohlo to být lepší,“ hodnotila svůj návrat na hřiště Kalusková. S úsměvem dodala: „Ale soupeřky si možná myslí, že ještě něco umím, protože jsem vyskočila na první smeč a měla proti sobě dvojblok.“

Kalusková se na hřiště vrátila téměř po třech letech, po porodu druhého syna. Naskočila v závěru první sady a tu třetí už odehrála celou. „Po těch letech, co jsem nehrála, je rozumné, že mě Pompe (trenér Pommer) dostává do hry postupně. Ví, co dělá,“ podotkla.

Zdeněk Pommer doufá, že blokařka pomůže týmu v play off svými zkušenostmi a výškou. Zpátky do hry ji lákal postupně.

„Netušila jsem, že to zajde tak daleko. Přemlouval mě pomalu, sem tam mě zval na trénink a posléze jsem zjistila, že jsem zapsaná na soupisce. A teď jsem hrála. Ani nevím, jak se to stalo,“ smála se Iva Kalusková. Zatím netuší, zda s družstvem vyrazí i na čtvrtfinále extraligy do Prahy, kde Ostravanky nastoupí 13. března.

V Ostravě se bude hrát o tři dny později od 15.30.