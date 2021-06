Trnková znovu míří za hranice, volejbal bude hrát za nováčka italské ligy

„Když jsem se to dozvěděla, tak jsem si myslela, že to je vtip. Odmalička jsem chtěla hrát v Itálii a jsem vděčná za tuhle příležitost. Chci si užít každý trénink, každý zápas a zlepšovat se. Jdu do nejlepší soutěže, ale mám ráda výzvy,“ citoval Trnkovou webu římského klubu.

Pětadvacetiletá Trnková má za sebou zkušenost z německého Thüringenu, kde odehrála sezonu 2015/16.

Poté se vrátila do české extraligy a slavila postupně dva tituly s Prostějovem v letech 2017 a 2018, další rok uspěla s Olomoucí a letos ve zkrácené sezoně s Duklou.