Jedna Vergé-Depré, druhá Vergé-Depré. Deprese ze Švýcarek? Ne, odmítla Hermannová

Nebudou ze Švýcarek v Depré, vlastně v depresi? „Nebudeme!“ důrazně odpověděla Barbora Hermannová. „Vždyť dnes jsme je měly na lopatce, akorát jsme si to samy neuhrály. Nebylo to tak, že by nás tlačily, ale my jsme chybovaly.“

Zoé a Anouk Vergé-Dépré jsou sestry, ale každá má jinou spoluhráčku. I proto, že Zoé má 25 let a je o šest let mladší než Anouk. Ta je navíc úspěšnější – spolu s Mäder, za svobodna Heidrich, je mistryní Evropy z roku 2020 a z olympiády v Tokiu mají bronz.

A takovému týmu Češky srdnatě vzdorovaly. Mrzet je musí hlavně druhý set, v němž ztratily koncovku.

„Stoprocentně. Vždyť jsme byly asi tři body od čtvrtfinále. A to na takovém turnaji bolí,“ prohlásila Hermannová. „Ale jsou to olympijské medailistky a ty sebemenší chybu potrestají, nic vám nedají zadarmo.“

A kolikrát se ani nepřiznají, jako při první výměně v tie breaku, kdy míč po smeči Hermannové zasáhl konečky prstů Mäder. „Ten balon mě s prominutím nas...“ ulevila si Barbora Hermannová. „Joana ho jasně tečovala. Ale jelikož je velký stresor, agresivní charakter na hřišti, tak to ze strachu nepřiznala.“

Každopádně Švýcarky si v těžkých chvílích pomohly i kouskováním hry. Tu si otíraly brýle, tu debatovaly s rozhodčím.

„Přijde mi, že zrovna tyhle dvě jsou na to specialistky. Na nepřiznávání tečí, hádání s rozhodčími, zdržování hry,“ řekla Marie-Sára Štochlová.

Jak se s tím dá vypořádat? „Nejlepší je si toho nevšímat,“ odpověděla Štochlová. „Mě by to jinak rozhodilo. V takovém případě se jen otočím na Barču a neřeším to.“

Zatímco nynější české ženské týmy se těžce prokousávají mezi světovou elitu, Švýcarky v ní mají hned dva celky. „Mají za sebou velice kvalitní realizační tým, od statistiků až po specialisty na detaily,“ uvedla Barbora Hermannová.

„Přijde mi, že ty holky jsou hodně takové strojové. Mají danou nějakou taktiku a k tomu velice přesnou hru. Oba týmy docela dominují na podání. To udělá hodně, pokud soupeře zatlačíte servisem, aby nebyl v ideální útočné pozici, tak s těmi vysokými blokařkami, které mají obě jejich dvojice, je náročné se pod balon poskládat.“

Hermannová a Štochlová ostravský postup do předkola play off považují za úspěch. Vyrovnaly tak letošní maximum z Dauhá. „Získané body nám možná pomůžou dostat se na turnaji v Gstaadu do kvalifikace, což jsme potřebovaly,“ podotkla Barbora Hermannová.

Turnaj ve švýcarském Gstaadu začíná 5. července. Jaký budou mít program před ním, ještě přesně nevědí.

„Teď sice bude Jurmala, ale přemýšlíme, jestli tam pojedeme, anebo nedáme přednost tréninku, abychom zapracovaly na fyzičce a detailech, které jsme tady nezvládaly,“ přiznala Hermannová.

„Nyní je ještě na přípravu čas, protože mezi turnaji jsou velké prodlevy,“ dodala Marie-Sára Štochlová, „ale po Gstaadu už tomu tak nebude. To bude jeden turnaj za druhým – Portugalsko, Kanada, mistrovství Evropy.“