Budoucnost? Možné je všechno, říká Havelková. V Itálii kvůli pandemii nehraje

„Každý tým má více než tři hráčky nakažené. Debatovalo se, jestli se vůbec liga spustí nebo se kompletně přeruší. Měli bychom nastoupit konečně už v sobotu,“ přála si zkušená a úspěšná smečařka, pro kterou to může být možná poslední rok na palubovce v zahraniční lize. „Co bude po této sezoně, to vůbec nevím. Možné je všechno,“ dodala s úsměvem.

Na evropské volejbalové scéně je velkým pojmem. Vždyť v kariéře získala ligové tituly v Itálii, Turecku, Polsku a v Rusku. Okusila také čínskou soutěž. Nyní už druhým rokem hraje v Perugii.

„Vytvořil se tu takový projekt postavený na mladých hráčkách v kombinaci se zkušenými. Já patřím k těm nejzkušenějším. Jsem také jediná, kdo z loňského týmu zůstal,“ tvrdila Havelková, která je s týmem zatím na posledním místě. Bartoccini Fortinfissi Perugia má na svém kontě osm proher a dvě výhry.

Helena Havelková patří k největším ikonám českého volejbalu.

Havelková ale patří k hlavní palebné síle mladého týmu, mezi smečařkami italské A1 ligy je ve dvacítce nejproduktivnějších. Zařídila pro Perugii ve dvanácti duelech 112 bodů a k tomu si připsala 12 es.

„Už jako zkušenější dbám i na jiné věci kromě na individuálních statistik. Jako být například perfektně připravená na každý zápas, být lídr týmu a pomáhat na tréninku nebo v zápase mladším spoluhráčkám. Cíle a priority se trochu mění. Já jsem spokojená, co jsem si zadala před sezonou, tak se zatím plním,“ hodnotila Havelková, který už by nejraději nastoupila do ostrého zápasu. A ne pouze trénovala.

Vždyť poslední zápas v A1 odehrála 19. prosince. Pandemie už zasáhla do třetí sezony. „Vloni nás testovali každé tři dny, letos jsme přijeli do Itálie, otestovali nás na začátku a potom dva tři měsíce jsme bez jakéhokoliv omezení odehráli všechny zápasy. Hrálo se, dokud někdo neměl příznaky.

Česká volejbalistka Helena Havelková

My měli smůlu v tom, že naši soupeři nemohou nastoupit, ale snad v příštím týdnu už to půjde,“ popisovala úspěšná česká smečařka, která je v Itálii spokojená. Také z toho důvodu, že zdejší liga patří k nejlepším a hlavně k nejvyrovnanějším na světě.

„První tu může prohrát s posledním. Každý hraje s tím nejlepším, co může. Ve většině zemí je to jiné, například v Turecku nebo v Rusku je vždycky pár týmů, které konstantně vládou lize. A pak na celky z druhé poloviny tabulky šetří svoji elitní sestavu. Tady to tak není, je to od prvního kola neskutečně vyrovnané.

Zábavné,“ dodala Havelková, která má v Itálii svého přítele. Hvězdný Georg Grozer, německý volejbalista s maďarskými kořeny, hraje za Monzu. A daří se mu! „Byl donedávna nejvíce bodujícím a nejlépe podávajícím hráčem, nyní má malé zranění a nehraje, tudíž o prvenství přisel. Ale i když jsme oba v Itálii, tak se moc nevidíme. Jednou za měsíc nebo za tři týdny, a to na 24 hodin. To není zcela optimální. Tím, že jsme konečně každý ve stejném státě, tak je to lepší.“

Cílem Havelkové pro letošní sezonu je postoupit do play-off. A jestli ji láká účast na mistrovství světa, kam se české volejbalistky probojovaly po 12 letech? Zatím neví, zda se letos objeví na šampionátu v Polsku a Nizozemsku.

Česká volejbalistka Helena Havelková v zápase s Estonskem.

„Jsme stále v kontaktu s reprezentačním trenérem Jannisem Athanasopulosem. Budeme konzultovat jestli on uzná za vhodné, zda se k mladým hráčkám hodím. V reprezentaci není skoro žádné hráčce přes 25 let. Když by se to hodilo, tak ano, když ne, tak nepojedu. Bude se vše vyhodnocovat,“ dodala Havelková, která rovněž nemá jasno, jak to s ní bude v příští sezoně.

„Mám v hlavě několik projektů, chci dohrát sezonu do dubna a pak uvidím, jaký projekt mě bude nejvíce motivovat a do čeho se vrhnu. Možné je úplně všechno. Mám nabídky z jiných klubů a z různých zemí, ale uvidíme, jaká Havelková se představí po této sezoně.“