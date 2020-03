Havelková vstoupila do play off dvou volejbalových soutěží

V minulé sezoně pomohla liberecká odchovankyně Helena Havelková svému klubu ke všem trofejím, které je na ruské půdě možné získat - Dynamo vyhrálo ligu, pohár i superpohár. V Lize mistryň ovšem prodloužilo své čekání na prestižní trofej, které trvá už od roku 1977. Ve čtvrtfinále jej totiž vyřadil turecký Vafikbank Istanbul.

A letos Dynamo na turecký velkoklub narazilo znovu. „Z takového losu jsme neměly radost. Vafikbank je silný a navíc můžeme mít v hlavách loňské vyřazení,“ uvažuje česká reprezentantka. „Na druhou stranu je zajímavé, že za Istanbul hraje srbská nahrávačka Maja Ognjenovičová, kterou dobře známe, protože loni působila u nás. Podepsala smlouvu, ale nakonec odešla s tím, že už tu nechce být. To se Rusů dotklo, protože jsou hodně nacionalističtí, takže její odchod vyvolal spoustu zlé krve a negativních článků.“

Zatímco loni hráčky Dynama první zápas vyhrály 3:2 (druhý prohrály 0:3), letos do play off vstoupily jasnou porážkou 0:3. „Vakifbank fungoval jako skvělý stroj bez jediné chyby. V podstatě nám nedal šanci,“ říká k zápasu Havelková.

Do play off ruské ligy vstoupilo Dynamo už v pátek 28. února, kdy v prvním čtvrtfinálovém zápase smetlo Saratov 3:1. Od postupu tak dělí Helenu Havelkovou jen malý krok: vzhledem k olympijské sezoně se play off hraje pouze na dva zápasy, v případě shodného počtu vyhraných setů v nich pak o vítězi rozhoduje zlatý set.

Do play off šlo Dynamo až ze čtvrtého místa, protože výsledkově se mu základní část nevydařila tak, jak si hráčky ambiciózního ruského klubu před startem soutěže představovaly. „Bylo to hodně nahoru dolů. Dynamo je zvyklé vyhrávat, ale měly jsme hodně zraněných hráček a také na nahrávačku se dlouho čekalo. Na to, co všechno se dělo, je čtvrté místo dobré. Na dalších cílech se ale nic nezměnilo, takže chceme vyhrát titul,“ uvedla liberecká rodačka.

Druhý zápas play off ruské ligy je na programu v sobotu. Do druhého utkání v Lize mistryň nastoupí hráčky Dynama ve čtvrtek.