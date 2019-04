Chybu jsme neudělaly. Havelkovou teď v ruské lize čeká boj o finále

„Snažily jsme se si zápas pouze pohlídat. Leningradka je nejlehčí soupeř v play off, takže úkol byl neudělat zbytečnou chybu, která by nám postup zkomplikovala,“ řekla liberecká rodačka Havelková po odvetě na hřišti soupeřek.

V semifinále narazí Dynamo Moskva na čtvrtý tým základní části, Uraločku z Jekatěrinburgu. První utkání se hraje v sobotu v Moskvě.

Dynamo Moskva patří mezi přední týmy nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Velkoklub z ruského hlavního města musí stejně jako ostatní týmy země dodržovat pravidlo, že na svou soupisku může zařadit pouze dvě zahraniční hráčky, což klade velice vysoké nároky na jejich kvalitu.

Helena Havelková patří k hvězdám českého ženského volejbalu. Kariéru začala ve 12 letech v Lokomotivě Liberec, kde hrála do roku 2005. Po přestupu do Slavie Praha odešla v roce 2007 do italského Sassuola a následně do klubu Busto Arsizio, kde získala své první tituly v evropské lize.

Z Itálie v roce 2012 pokračovala na své první angažmá do ruské ligy, konkrétně do týmu Dynamo Krasnodar. Po dalších angažmá v Itálii, Turecku, Polsku a Číně zakotvila vloni v létě v Dynamu Moskva. S ním se letos probojovala do čtvrtfinále Ligy mistrů, tam však cesta ruského týmu skončila.

Mezi největší úspěchy kapitánky české reprezentace patří druhé místo v Lize mistrů, dva tituly v Poháru CEV a Superpoháru, výhra v Challenge Cupu, nebo osm titulů volejbalistky roku v Čechách i cizině.