Volejbalový talent Orvošová: má titul a chce úspěch z Final Four

Prý se jedná o největší talent českého volejbalu. Introvertní, ale na palubovce velmi mrštná a přesná. Už v osmnácti letech válí také v českém áčku, navíc na klíčovém postu univerzálky.

„Daří se, ale snažím se to nevnímat. Nechci si na sebe vytvářet zbytečný tlak,“ popisuje Gabriela Orvošová, která minulý týden k výhře nad Švédkami přispěla deseti body. Národní tým slavil postup do Final Four Evropské ligy.

Nevypadalo to s domácí ženskou reprezentací dobře. Nejprve se nepodařila kvalifikace na mistrovství Evropy, z týmu odešel hlavní trenér a ani start do Evropské ligy nevyšel podle představ.

Nový kouč Řek Jannis Athanasopulos však tým znovu nastartoval. Do závěrečného turnaje Final Four Češky proklouzly volejbalistky po výhře 3:0 nad Švédskem v Jablonci nad Nisou a díky prohře Ukrajiny na Slovensku 1:3.

„Trenéra vnímám pozitivně, práce s ním mi vyhovuje. Chce po nás, abychom mezi sebou hodně komunikovaly. Na hřišti musíme stále mluvit,“ prohlásila reprezentační univerzálka.

Mezi staršími spoluhráčkami na sebe upozornila skvělými výkony. Dokáže skvěle číst hru a precizně zakončovat. V Uniqua extralize byla jednou z hlavních postav úspěchu Olomouce, formu si přenesla také do reprezentace.

„Gabriela toho umí na svůj věk už opravdu hodně a klobouk před ní, jak takto brzy zapadla do týmu a stala se jeho důležitým článkem. Má ještě před sebou velký prostor ke zlepšení, ale jsem si jistý, že v ní roste českému ženskému volejbalu silná a rozdílová hráčka,“ prohlásil vedoucí reprezentací Miloslav Javůrek.

Final Four proběhne v chorvatském Varaždínu v závěru tohoto týdne. Ve hře bude i postup do kvalifikace o elitní Ligu národů. České hráčky se v semifinále se střetnou s Běloruskem a v případě úspěchu je ve finále čeká vítěz zápasu Chorvatsko - Španělsko.