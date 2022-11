Než jdou frýdecko-místecké mámy hrát volejbal, řeší, kdo bude hlídat děti

A obě by zejména díky svým zkušenostem měly patřit k oporám družstva, které po minulých nevydařených sezonách cílí na play off.

„Vracela jsem se už jednou, ale jen na chvíli, když dětem bylo půl roku,“ připomněla blokařka Strušková, jak předminulou sezonu krátce po narození dvojčat zkusila frýdeckomísteckému celku pomoci do vyřazovacích bodů. „To se nám nepovedlo. Děti pak byly ve věku, kdy nešlo, abych s hraním pokračovala. Teď už vše zvládají s babičkami.“

Veronika Strušková, rozená Závodná, je ve Frýdku-Místku doma. To nahrávačka Pavla Šmídová, za svobodna Vincourová, pochází z Brna a nyní bydlí v Ostravě. Do zdejšího kraje šla s manželem, který hraje za NH Ostrava národní ligu basketbalistů. „Máme jednu babičku v Kroměříži a druhou v Brně,“ usmála se Šmídová, která dříve hrála i v Itálii a Polsku.

V týmu brněnských Šelem se vracela na palubovku po prvním mateřství. Co je pro ni na hřišti nejtěžší? „Asi kondička, na fyzičce ještě musím zapracovat,“ smála se.

Veronika Strušková, která než otěhotněla, působila v Olomouci, se chce dostat především do zápasového rytmu. „Pokud jde o kondici, tak s dvojčaty jsem pořád v pohybu. Navíc jsem se udržovala. Ale náročné to je pro mě psychicky. Každý si myslí, že se jdu na volejbal odreagovat, což je pravda, ale pak mě doma čekají další povinnosti. Nemohu si odpočinout jen tak na gauči nebo před zápasem dělat rituály, na které jsem byla zvyklá.“

Hned však zdůrazňuje, že si nijak nestěžuje. „Jsem moc ráda, že mi moje rodina umožnila, abych znovu hrála volejbal. A že mi všichni pomáhají. Mám od nich skvělou podporu,“ pochvaluje si Strušková.

Hrající matky ve frýdecko-místeckém celku nemusejí na rozdíl od svých spoluhráček absolvovat všechny tréninky. „Stihnu tak čtyři týdně,“ přiznala blokařka.

„Mám upravený tréninkový program, ale při tom zápřahu s dětmi se není čemu divit,“ řekla nahrávačka. „Jsem ráda, že mi v klubu vyhověli, že mohu znovu sportovat, protože ve všech týmech by něco takového asi nerespektovali.“ Připustila, že teprve uvidí, jak všechno dopadne. „Logisticky je to s hlídáním dětí náročné, ale s manželem jsme si sami vybrali tu cestu, že chceme skloubit péči o rodinu s vrcholovým sportem.“

S úsměvem dodala, že manžel přece jen asi trochu trpí. „Protože když má volno, musí hlídat děti a já kdykoliv to jde, jedu na trénink.“ A ještě do Frýdku-Místku, byť se ženská extraliga hraje také v Ostravě. „Ano, jen ty dva týmy připadaly v úvahu,“ řekla Šmídová. „A zájem o mě byl z Frýdku-Místku, takže to byla jasná volba.“

Šmídová se nejvíce těší za soupeřkami na střední a jižní Moravu. „To můžu nechat děti u rodičů. Když hrajeme tady, je to složitější. Ale třeba minule, když jsme hostily Ostravu (3:0), na den přijel můj táta, aby nám pomohl s hlídáním, protože manžel měl zrovna ten den dva tréninky. Snažíme se, ale pokud to nepůjde skloubit, prioritu má rodina.“

Po včerejší domácí výhře nad KP Brno 3:2 (-18, 22, 18, -13, 12) jsou frýdeckomístecké volejbalistky zatím se třemi výhrami z šesti utkání osmé.

„Už přípravné zápasy ukázaly, že můžeme hrát s každým. Extraliga je hodně vyrovnaná, takže doufám, že nasbíráme co nejvíce bodů,“ uvedla Veronika Strušková. „Volejbal je hodně o komunikaci, takže mě těší, že jsme si v týmu sedly i lidsky.“

Pavla Šmídová si netroufá odhadnout, nač může Sokol v sezoně pomýšlet. „Na nějaké soudy je brzo. Pořád je před námi hodně práce, ale pokud si vše sedne, bude to dobré.“