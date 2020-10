Nejméně bod jsme měli mít, rozčiloval se trenér Frýdku-Místku

„Štve to...,“ uvedl frýdecko-místecký trenér Leoš Chalupa. Použil i peprnější výraz. „Ty dva sety jsme měli vyhrát my, v tom třetím nás soupeřky už zatlačily podáním.“



Co bylo v koncovkách první a druhé sady špatně?

„V útoku jsme měli být malinko důraznější. Přitom obzvlášť v koncovce musíme každý míč odehrát na sto procent,“ odpověděl Chalupa. „Prohráli jsme si to sami, nejméně bod jsme měli mít.“

Frýdecko-místecká kapitánka Daniela Pavelková podotkla, že v prvních dvou setech vedly o čtyři body. „Ale nebyly jsme schopné dohrát je do konce,“ povzdechla si. „Přitom zkušenosti měly být spíše na naší straně.“

Smečařka Romana Staňková dodala, že protivnice dobře podávaly. „Nám v některých chvílích ulétla přihrávka. Furt jsme ve fázi sehrávání. A už několikrát nás postihl covid,“ připomněla, že hráčky byly dvakrát i třikrát v karanténě. „Spousta z nás byla nějakou dobu doma, takže souhra ještě není optimální. I tomu bych tu porážku trochu přikládala. A také nedůrazu v útoku.“

Trenér Chalupa řekl, že teprve minulý týden byl celý tým poprvé spolu, že mu měsíc chybělo až pět hráček. „Máme to nahoru dolů,“ uvedl. „A teď bychom zase dva týdny neměli být v hale. Kdyby to bylo těch čtrnáct dnů... Jenže může to být i déle.“

Kouč má připravený tréninkový plán v případě, že se družstvo kvůli vládnímu nařízení v souvislosti s koronavirem bude moci připravovat jenom venku.

„Otázka je, zda všichni budou jako my ten zákaz přípravy v hale dodržovat,“ řekl Chalupa. „Víme, že některé celky dané nařízení už dříve porušovaly. Bonzovat ale nikoho nebudu.“

Chalupa nevyloučil, že by se hráčky mohly připravovat venku i na antuce. „I taková varianta může nastat, i když už má být chladněji. Ale byla by to jediná varianta, kdy by se holky mohly potkat s balonem. A my ho v ruce mít chceme.“

Romaně Staňkové by antuka nevadila. „Strávila jsem na ní mládí. Kdyby nám přálo počasí, klidně bych na ní hrála, ale obávám se, že teď už bude venku takových sedm stupňů nad nulou...“