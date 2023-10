Prostějovské volejbalistky přidaly proti Frýdku-Místku pátou ligovou výhru

Na liberecké Dukle se zpočátku podepsala strastiplná cesta do Ostravy. „Dnes byla utrpením, takže jsme přijeli hodně pozdě, ale samozřejmě jsme o tom věděli a možná jsme se měli lépe připravit, ale první set jsme nakonec otočili. Bohužel ve druhém setu to na nás dolehlo a po skvělém začátku jsme úplně odešli. Nicméně od třetího setu jsme začali plnit všechno, co jsme si řekli, a pak už i přes dobře hrající domácí jsme to zvládli,“ řekl kouč Severočešek Libor Gálík.

Ve třetím duelu dohrávaného 1. kola Olymp zdolal v Praze Přerov 3:0. Poslední zápas kola KP Brno - Šternberk se při účasti Králova Pole v kvalifikaci o Ligu mistryň uskuteční až 19. listopadu. Šelmy už v úterý zdolaly Olomouc.

UNIQA extraliga volejbalistek 1. kolo Ostrava - Liberec 1:3 (-21, 18, -13, -14)

Nejvíce bodů: Jasečková 14, Hadáčková a Skřivanová po 10 - N. Kvapilová 19, Herdová 12, Šulcová, Vyklická a K. Kvapilová po 9. Prostějov - Frýdek-Místek 3:0 (18, 11, 22)

Nejvíce bodů: J. Smolková 18, Choletová 15, Trnková 10 - Agbolossouová 16, Doškovová a Strušková po 5. Olymp Praha - Přerov 3:0 (10, 22, 23)

Nejvíce bodů: Brancuská 17, Hodanová 9, Šmídová 7 - Kovačičová 18, Tinklová 8, McClellanová 6.