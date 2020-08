Gustavsson, posila Karlovarska: Kluci jsou správní, klub má vysokou kvalitu

Jak stresující pro vás byla nucená přestávka zaviněná pandemií koronaviru?

Bylo to samozřejmě zvláštní období, nikdo nevěděl, co může covid způsobit. Já jsem v březnu opustil Turecko a doma ve Finsku pak byly haly zavřené do prvního června.

Co jste během té pauzy dělal?

Během karantény jsem pravidelně cvičil, doma a později v posilovně. A trávil čas se svou rodinou a s naším miminkem, většinou na naší chatě ve Finsku.

Jak náročný byl pak návrat do tréninkového procesu?

Ten přechod je vždycky těžký. Pro tělo není jednoduché, aby se po letní přestávce adaptovalo a dostalo zase zpátky do plného tréninku.

Fredric Gustavsson Narozený: 7. března 1991

Reprezentace: Švédsko

Výška: 197 centimetrů

Post: univerzál Kariéra: 2019/20 Belediyesi (TUR); 2019/20 Arhavispor (TUR); 2018/19 Aalst (BEL); 2017/18 Nagoja (JPN); 2017/18 Kokkola (FIN); 2017/18 Orange Nassau (FRA); 2015-2017 Lakkapää (FIN); 2015/16 Orestiada (GRE); 2010-2015 Linköping (SWE) Úspěchy: 2x mistr švédské ligy; 3x vítěz Švédského poháru; vicemistr japonské ligy; finále Belgického poháru; čtvrtfinalista Poháru CEV 2018/19; 3. místo v Evropské lize 2017; druhý nejvíce bodující hráč Evropské ligy 2017

Je pro vás v přípravě Karlovarska něco nového?

Je to docela běžný začátek přípravy, co se týká běhání nebo práce s míčem. Ale co jsem v přípravě před sezonou ještě nezažil, to je plavání.

Jaký dojem na vás udělaly atmosféra a prostředí klubu?

Moje první dojmy jsou takové, že klub je plný správných kluků a má vysokou kvalitu.

V Karlovarsku působí vítězové Ligy mistrů, trenér Jiří Novák a nahrávač Lukáš Ticháček. Co to pro vás znamená?

Samozřejmě je to pro mě něco mimořádného, když jste obklopen tak zkušenými a kvalitními volejbalisty.

Na co se v Karlových Varech těšíte mimo volejbal?

Slyšel jsem, že místní lázně stojí za to a v okolí je nádherná příroda. A taky se tu hraje i hokej na nejvyšší úrovni, ale toho jsem si užil až dost ve Skandinávii.

Přivezl jste si s sebou něco speciálního?

Nemám žádného maskota, ale přivezl jsem si do Karlových Varů fotky svojí dcery.