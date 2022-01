Smečařky neskládají balon, zlobila se trenérka Frýdku po prohře s Ostravou

Ve vypjatém závěru vyrovnaného prvního setu volejbalistkám Sokola Frýdek-Místek chyběl větší důraz a v dalších dvou sadách vzdorovaly už jen v úvodu. Frýdek-Místek ve 20. kole extraligy prohrál doma s TJ Ostrava 0:3.

„V koncovce první sady jsme se zlomily a postupně nám odcházela přihrávka,“ uznala frýdecko-místecká blokařka Michaela Hadáčková. „Dostaly jsme strašně moc es.“

Ostravanky bodovaly podáním jedenáctkrát, z toho Pospíšilová pětkrát hlavně v závěru třetí sady. Sokolky si servisem připsaly dva body.

„Na můj vkus jsme začaly vlažně, ale další dva sety jsme už měli pod kontrolou a zatlačili jsme domácí hráčky servisem,“ uvedl ostravský trenér Zdeněk Pommer.

„Řekly jsme si, že na ně vlítneme, abychom si po předchozích zápasech spravily chuť, ale nějak jsme se do toho dostaly až ve druhém setu,“ řekl ostravská blokařka Kateřina Zemanová.

Potvrdila, že si pomohly podáním. „Ale tím jsme nejvíc tlačily ve třetí sadě. Ve druhé bylo důležité, že jsme hrály pestře a nejen přes kůly.“

Zatímco ostravské smečařky získaly pro svůj tým 19 bodů, frýdecko-místecké jen osm. „Je to pořád dokola,“ konstatovala trenérka Sokola Alexandra Dedková. „Naše smečařky neskládají balon, od toho se vše odvíjí. Desetkrát za sebou jsme dobře přihrály a nepoložily jediný míč.“

Co s tím? „Vyměnit smečařky,“ odpověděla trenérka.

Ostravanky výhrou v derby utnuly sérii čtyř porážek za sebou v lize i poháru. „Tak to ale neberu, na to jsme vůbec nemysleli,“ odmítl Zdeněk Pommer, že by byl ostravský tým, který se začátkem prosince držel v čele extraligy, v útlumu. „Na konci roku jsme trochu laborovali se zraněními,“ podotkl.

„Doufaly jsme, že prohry už zlomíme, když teď máme Frýdek-Místek a ve středu doma Šternberk. Zase bychom se mohly dostat do pohody,“ uvedla Kateřina Zemanová.