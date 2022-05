Prolomili jsme to lví prokletí, liboval si karlovarský trenér po výhře

„Jsme hrozně šťastní, velmi nás to povzbudilo a já už se těším na zápas v Karlových Varech,“ přiznal smečař Jakub Ihnát, trochu překvapivě nejužitečnější hráč zápasu a, se sedmi body, třetí nejvíce bodující karlovarský hráč. Díky personální nutnosti musel nastoupit na nahrávku. „Byli jsme dohodnuti, že pokud nahrávač nebude, budu nahrávat já. Není to standardní situace, ale pro nás standardní,“ říká.

„Každé vítězství nabije, ač jsme možná přišli o jednoho hráče. Určitě nám taková výhra pomůže a neuškodí,“ říká před úterním domácím zápasem trenér Jiří Novák s poukazem na zdravotní stav Vojtěcha Patočky, v Praze se nešťastně zranil. Lvi v úvodní sadě vedli 22:20. Pak ale Karlovarsko zapsalo tři body za sebou a dostalo se do vedení. Výrazně mu k tomu pomohl střídající smečař Jakub Ihnát. Za stavu 24:23 ve prospěch hostů to nejdříve vypadalo na vyrovnání, protože rozhodčí odpískali přešlap smečaře Lukáše Vašiny na podání, ale videozáznam odhalil, že k porušení pravidel nedošlo. Rozehra se opakovala a Vašina vypálil eso.

Od té doby mělo Karlovarsko jasně navrch. Druhý set vyhrálo Karlovarsko 25:21, opět závěrečným bodem Lukáše Vašiny, a sílu na zvrat nenašli domácí navzdory podpoře vyprodané UNYP Arény ani ve třetí sadě. Dvojnásobní domácí šampioni do ní vstoupili vedením 12:6 a dotáhli zápas k hladké výhře. „Byl velký rozdíl v kvalitě servisu a následně v obraně. My jsme to měli těžké, útočili jsme do plných, Vary nás výborně bránily. My jsme je od toho druhého setu vůbec nezatlačili,“ uznal v rozhovoru pro Českou televizi pražský trenér Tomáš Pomr.

Jiří Novák si po první finálové výhře pochvaloval výkon svěřenců. „Zvládli jsme to technicky a plněním taktických prvků, které jsme si řekli. Víme, že Praha je v určitých herních činnostech silná. Lvi mají dobrý blok, takže bušit do nich nebyla správná cesta. Není to jednoduché upřednostnit technické, taktické věci před těmi silovými,“ řekl Novák. Karlovarsko porazilo Lvy poprvé v této sezoně. „Prolomili jsme to lví prokletí. Pomohl tomu Kuba Ihnát po technické stránce. Jakmile jsme stabilizovali příjem, tak se nám hrálo jednodušeji,“ oddechl si kouč.

Je jasné, že jeho svěřenci se ještě do Prahy vrátí v pátek. Kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer cítil ve svém týmu větší mentální sílu. „Praha hrála dobře, ale prostě my jsme tou hlavou byli silnější. Také jsme měli těžké okamžiky v prvním setu, ale nevzdali jsme to a pořád jsme věřili. Praha, když začala prohrávat, tak se z toho nezvedla,“ uvedl Pfeffer.