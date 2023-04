Volejbalistky KP Brno porazily v prvním finále extraligy Šelmy v tiebreaku

Poprvé v historii samostatné české ligy se o titul utkávají dva celky z jednoho města. Zatímco volejbalistky Králova Pole mají na svém kontě už pět titulů, byť ten poslední je z roku 2007, pro Šelmy je už postup do finále největším úspěchem v krátké pětileté existenci klubu.

Do prvního finále vstoupily lépe hostující Šelmy. Větším důrazem na síti přinutily hráčky Králova Pole chybovat, čímž je znervózněly a první sadu přivedly do vítězného konce.

Šelmy byly blízko i zisku druhého setu, dostaly se do vedení 24:20, ale nevyužily ani jeden ze čtyř setbolů, naopak servis Hrušecké je dostal pod tlak a dvě její esa v závěru srovnala stav setů na 1:1.

„Věřil jsem i při čtyřech setbolech soupeře, že jsme schopni to otočit,“ řekl po zápas domácí kouč Erik Nezhoda. „Utekli jsme hrobníkovi z lopaty,“ přidala hodnocení koncovky druhé sady nejlepší hráčka zápasu Daniela Digrinová z KP. „Do té doby jsme měli navrch, ale v koncovce jsme moc spěchali a dělali chyby,“ vystihl klíčový moment kouč Šelem Ondřej Boula.

Tento moment nahrál do karet druhému týmu po základní části. Hráčky KP přestaly chybovat, servisem zatlačily Šelmy do defenzívy a dokázaly ubránit jejich největší úderné eso - Anetu Kocmanovou-Havlíčkovou.

Ta se po vystřídání a odpočinku vrátila do čtvrté sady a přispěla k zdramatizování pohledného zápasu, v němž se dlouhé výměny střídaly s razantními útoky i dobrými bloky.

Šelmy dokázaly set vyhrát a o osudu prvního finále se rozhodovalo v tiebreaku, do něhož už nezasáhla Kocmanová-Havlíčková. Její útočná úspěšnost Šelmám chyběla, Královo Pole po dobrých servisech a blocích dotáhlo zápas do vítězného konce. „Je to výborný vstup do finálové série, ale v dalším pokračování se musíme více koncentrovat na úvod a pohlídat si začátky utkání,“ dodal Nezhoda.

V prvním zápase o třetí místo zdolal vítěz základní části Liberec obhájkyně titulu z Prostějova 3:1 na sety.

Obě dvě medailové série pokračují v pátek v halách Šelem a Prostějova.