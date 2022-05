Volejbaloví Lvi vyhráli v hale Karlovarska i podruhé, sápou se po titulu

Podobně jako v sobotu v Praze vývoj finálového utkání výrazně ovlivnil úvodní set. Zatímco naposledy ho těsně vyhrálo Karlovarsko a pak po výhře 3:0 srovnalo stav série, tentokrát to bylo opačně. Domácí volejbalisté drtivou většinu setu o pár bodů vedli, hosté pak srovnali na 17:17 a ve vyrovnané koncovce se poprvé dostali do vedení na 23:22. Když nad sítí ubránili domácího blokaře Wilsona, sadu vyhráli.

Od té doby převzali otěže zápasu. „Hodně to ovlivnil ten první set, kdy jsme byli tři body vzadu a pak jsme vyhráli. Pak jsme hráli s obrovským entuziasmem,“ radoval se v rozhovoru pro Českou televizi kapitán Pražanů Jakub Janouch.

Ve druhé sadě Lvi rychle odskočili na 8:3. Karlovarsku nepomohlo ani vystřídání nahrávačů, když místo Wessela Keeminka přišel Martin Kočka. Až od stavu 12:20 začali domácí stahovat, ale už měli málo času. Ve třetí sadě Karlovarsko snížilo ze stavu 5:10 na 11:12, ale nepříznivý vývoj třetího finálového duelu zvrátit nedokázalo.

„Dlouho jsme vedli v prvním setu, tam se hrál výborný volejbal z obou stran. Pak Praha byla prostě lepší. Řekl bych, že ve všem,“ uznal trenér Západočechů Jiří Novák. Jeho svěřenci nedokázali navázat na sobotní precizní výkon.

„Hlava hraje hodně. Zase si to rozebereme a pokusíme se v tom zápase v Praze zase být disciplinovanější, protože dneska to bylo špatné,“ poznamenal kouč.

Jeho protějšek Tomáš Pomr naopak mohl své hráče pochválit. „Ten zápas byl z velké části skvěle takticky zvládnutý. Byli jsme stoprocentně koncentrovaní. Věděli jsme, co chceme hrát, a hráli jsme to celý zápas,“ řekl. Na podání volejbalisté Lvů hledali domácí libero Daniela Pfeffera. „Tím, že hraje Ihnát, tak nám zmizel terč, kdy jsme šli po Wiesem. Tak jsme šli po liberu a vyplatilo se nám to, neměli tolik příležitostí středem hrát,“ pochvaloval si Pomr.

Nejcennější mužská volejbalová trofej v Česku by se mohla do Prahy vrátit po třiceti letech. První mečbol budou mít Lvi v pátek v domácí hale. „Těším se na tu atmosféru. Musíme do toho vstoupit takhle poctivě, zodpovědně a koncentrovaně, jako jsme hráli tento zápas,“ řekl Pomr. Utkání v UNYP Aréně začne v 19:10.

„Myslím, že hrajeme dobře, máme dobrou energii, všichni bojujeme o každý balon. Ve finále je důležité odbránit každý bod a šáhnout na každý balon. Věřím, že jsme zpátky a zase budeme pokračovat ve výhrách,“ řekl srbský blokař Pražanů Aleksandar Nedeljkovič.

České Budějovice rozhodující duel o bronz proti Odoleně Vodě vyhrály doma hladce 3:0 na sety. V sérii zvítězily 2:1 na zápasy. Domácí blokař a kapitán Radek Mach se po devatenácti sezonách v Českých Budějovicích rozloučil s extraligovou kariérou s další medailí. Je to jeho čtvrtý bronz.