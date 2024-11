Volejbalisté budou hrát Final Four zlaté Evropské ligy 2025 v Ostravě

Svěřenci Jiřího Nováka se chtějí v nadcházející sezoně poprat o postup do volejbalové Ligy národů (VNL), kam se letos kvalifikovaly jejich reprezentační kolegyně. První krok k tomu udělaly právě v Ostravě, když na Final Four Evropské ligy obsadily druhou příčku a postoupily do světové kvalifikace o elitní soutěž národních týmů.

Předseda volejbalového svazu Marek Pakosta je přesvědčený, že pořadatelství finálového turnaje prospěje i mužské reprezentaci.

„Letos jsme Final Four pořádali pro ženy a byl to odrazový můstek k postupu do prestižní VNL. Nyní vytváříme ideální podmínky a maximální podporu i našim mužům. Jako pořadatel máme zajištěnu automatickou účast a očekáváme podporu plných tribun. Ostrava byla v tomto směru jasnou volbou,“ řekl funkcionář, který byl na víkendovém kongresu světové federace FIVB zvolen do správní rady.

Přidělení pořadatelství závěrečného turnaje zlaté Evropské ligy považuje za další diplomatický úspěch. „Díky tomu mají čeští reprezentanti skvělou výchozí pozici v bojích o posun vzhůru na světovém rankingu, zajišťujícím postupové příčky do prestižní světové Ligy národů,“ dodal Pakosta. Aktuálně patří českým mužům ve světovém žebříčku 18. příčka. Případný posun vzhůru by je mohl přiblížit i účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

V příštím ročníku zlaté Evropské ligy bude hrát 12 národních celků systémem miniturnajů, kdy se všechny týmy v jednom z ligových kol představí před domácím publikem. Česko v základní části doma přivítá mezi 20. a 22. červnem soupeře z Portugalska a Rumunska. Zatím není jasné, kde se tyto zápasy uskuteční.

„Systém miniturnajů se v letošním roce osvědčil a myslím, že je i ze sportovního hlediska spravedlivý, když se mezi sebou postupně porovnají všechny týmy a výsledkem je jasná ligová tabulka. Právě na jejím základě postoupí do ostravského Final Four další tři celky, které se utkají s našimi kluky,“ doplnil Pakosta.