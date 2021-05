Volejbalový univerzál Rejlek ukončil ve 40 letech kariéru

„Končím, je to pravda,“ potvrdil Rejlek v telefonickém rozhovoru ČTK informace, které se v minulých dnech objevovaly na sociálních sítích.

Myšlenky na uzavření volejbalové dráhy měl už před rokem. „Když jsem skončil v Karlovarsku, tak už tam červíček hlodal a říkal jsem si, že bych skončil,“ řekl. Dostal ale nabídku z Budějovic. „Napoprvé jsem odmítl, ale po čtrnácti dnech se mi to rozleželo v hlavě.“

S Jihostrojem odehrál výtečnou sezonu. Přetahovali se s Karlovarskem o vedení v extralize a rozdali si to i o titul. Rejlek se zasloužil o vyrovnání finálové série z 0:2 na 2:2, ale Budějovičtí nakonec neuspěli a rozhodující páté utkání ztratili. „Škoda, že jsme to nedotáhli,“ litoval.

V Budějovicích už smlouvu neprodloužil a ještě zvažoval, že by vedle práce nastupoval za Příbram. „S tou myšlenkou jsem koketoval. Bylo by to hezké a symbolické. Nikdy jsem tam extraligu nehrál, možná dva tři balony. Lákalo mě to i proto, že tam jsou moji dva synovci, mohl bych jim předat zkušenosti, ale ve finále jsme se nedohodli na podmínkách,“ řekl.

Do nového týdne tak Rejlek vstoupil coby čtyřicátník a už jako bývalý volejbalista. „A teď do práce,“ prohlásil. Nabídky dělat extraligového asistenta zatím odmítl. „Chci si odpočinout. ale ve volejbalu bych rád zůstal, jen zatím nevím na jaké pozici. V létě dělám kempy pro děti a práce s mládeží mě hrozně baví. U dětí mi to dává smysl, že můžu předat zkušenosti.“

S dětmi bude pracovat i na střední škole v Příbrami, kam nastupuje, „Částečně jako vychovatel a budu jim připravovat program volnočasových aktivit,“ uvedl Rejlek.

Během kariéry získal čtyři tituly. V extralize se radoval dvakrát s Duklou Liberec v letech 2001 a 2003 a po návratu ze zahraničí dotáhl k poháru Karlovarsko v roce 2018. Mezitím strávil dvanáct let v cizině. Z Francie má jeden titul, ale taky si v Toulouse vážně poranil koleno a potřeboval skoro rok na zotavení. „To bylo těžký, ale povedlo se mi z toho dostat.“

Jako jeden z mála českých hráčů okusil volejbal v Brazílii. „Na to budu určitě vzpomínat,“ řekl. Hrával také v Turecku, Spojených arabských emirátech a v Itálii. „Rád budu vzpomínat hlavně na lidi, které jsem potkal, a na zážitky, přičemž pozitivní převažují,“ prohlásil Rejlek.