Já a dvojka? Tu roli beru, říká zkušený budějovický univerzál Rejlek

Nejen proto do nového týmu velice rychle zapadl. Rybaření má v šatně Jihostroje silnou základnu.

„Ještě nikde se mi snad nestalo, že by tolik spoluhráčů chodilo na ryby. Jsem nadšený, protože máme s klukama, jako je Valda Todua, Ondra Piskáček nebo Martin Kryštof další téma do šatny. Byli jsme už dvakrát, sám jsem chytal a přespal na Hněvkovické přehradě, takže za mě pecka,“ líčí Rejlek nadšeně.

18 číslo, které bude mít na dresu posila Jihostroje Filip Rejlek.

Příchod dlouholetého člena reprezentačního výběru a rodáka z Příbrami oznámil klub v květnu. Filip Rejlek přišel na jih Čech z Karlových Varů. „Jihostroj byla jasná volba. Je to skvělý tým, kde se vždycky bojuje o nejvyšší příčky. To mě samozřejmě lákalo,“ říkal nový univerzál Budějovic hned po svém příchodu.

Na Brazílii vzpomíná rád

Nyní po několika měsících už může hodnotit, jestli mu sázka na Jihostroj vyšla podle představ. „Ano, jsem spokojený. Líbí se mi, že příprava měla pozvolný nástup. Nezačali jsme hned skákat, svaly jsme aktivovali v bazénu a podobně. V mém věku je to více znát, protože tělo najíždí na dané tempo pomaleji,“ chválí si letní přípravu.

Rejlek je podle svých slov nadšený i z toho, že klub a trenéři investují čas do věcí, jako jsou cvičební prvky doporučené přímo od profesora Pavla Koláře. „Podle mého je to strašně důležité pro výkonnost a zdraví hráčů. Prošel jsem hodně zahraničních klubů, mohu proto srovnávat a vidím, že v Jihostroji jsou tyto věci na vysoké úrovni. O hráče je postaráno, takže jsem moc rád, že jsem na stará kolena šel právě do Budějovic. Navíc jsme s manželkou nadšení i z města, když to vezmu nevolejbalově,“ doplňuje dvoumetrový veterán.

Filip Rejlek nebude ve svých 39 letech jen nejzkušenějším hráčem Jihostroje, ale celé domácí extraligy. Hrál ve Francii, v Itálii, Brazílii, Turecku anebo Spojených arabských emirátech.

„Na Brazílii i jejich životní styl jsem si zvykal strašně dobře. Jsem rád, že angažmá tam přišlo v mých třiceti letech, kdyby bylo o deset let dřív, asi bych si to kvůli jazykové bariéře tolik neužil. Hned, jak jsem do Brazílie přiletěl, tak mi trenér zařídil učení. Já už mluvil francouzsky, takže mi netrvalo dlouho, abych se dorozuměl,“ vzpomíná na zemi, kde se hraje volejbal na vysoké úrovni. „Pořád tam svítí sluníčko, lidé jsou pozitivní, volejbal byl úžasný, i když to tam byla velká dřina. Moc rád na Brazílii vzpomínám, naučil jsem se tam spoustu nových věcí a mám odtud i nové přátele,“ vrací se Rejlek o několik let zpátky s tím, že ho mrzí, že tam působil jen tři roky.

355 centimetrů je výskok dvoumetrového univerzála při smeči.

Z brazilského týmu Minas pak univerzál přestoupil do tureckého Galatasaraye Istanbul, pak na rok do Emirátů do celku Al Shabab a odtud na sezonu do italského Viba Valentia. Od roku 2017 hrál v Karlovarsku. „Možná mě trošku mrzí, že v Itálii jsem byl už starý na tamní enormní zátěž, navíc nás trenér fakt přetěžoval a nedělal rozdíly mezi mladými a staršími hráči. Tam jsem hodně trpěl. Být však mladší, tak by to bylo podobné jako v Brazílii. I v Itálii je strašně vysoká úroveň volejbalu. Hraješ proti Civitanově nebo Modeně a nám se navíc povedlo, že jsme se po dlouhé době dostali do play off,“ hovoří zkušený univerzál o italském angažmá.

Zájem z Jihostroje ho překvapil

Teď bude Filip Rejlek mladším hráčům předávat své zkušenosti doma v Čechách. Sám dobře ví, že do týmu Jihostroje přišel na pozici druhého univerzála týmu. Jedničkou by měla být kanadská posila, 26letý Casey Adam Schouten.

„S tím problémy nemám,“ říká jasně. „Každý chce hrát, nikdo nechce jen trénovat a pak sedět. Ale v určitém věku člověk dospěje do momentu, že přijme i tuto roli. Já jsem laboroval i s tím, že skončím úplně. Plánoval jsem si, že ve Varech uděláme titul a skončím. Koronavirus tomu ale chtěl jinak, pak jsem dostal nabídku odtud,“ popisuje.

Výzva od jednoho z nejlepších domácích týmů Rejlka hodně překvapila. Už po svém návratu do Čech v roce 2017 jeho služby Jihostroj chtěl, univerzál však zvolil tým Karlovarska. „Proto jsem si myslel, že už mám tady dveře zavřené. V první chvíli jsem zvažoval, že to nevezmu. Ale volejbal mě baví pořád natolik, že jsem se chtěl i trochu ješitně rozloučit na hřišti dobrým výsledkem. A ne, že na počítači doma napíšu lidem, že končím. Možná i proto jsem přijal roli dvojky, ale budu makat naplno,“ podotýká.

Se svým parťákem Schoutenem se Rejlek zatím moc měřit nechce. „Je to mladý kluk, je obrovsky fyzicky připravený, výskok skvělý a má šikovnou ruku. Navíc je to fajn kluk s parádním přístupem k tréninku. Takže mu budu krýt záda a jasně, že si budu chtít zahrát i zápasy a pomoci týmu,“ zdůrazňuje Filip Rejlek.