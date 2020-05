Na dohodu nedošlo, tak světoběžník Rejlek přestoupil ke konkurenci

Filip Rejlek (39 let) Příbramský rodák je volejbalovým světoběžníkem. Na začátku nového tisíciletí působil šest let v Dukle Liberec, od roku 2005 působil devět let ve Francii, kde prošel kluby Toulouse, Paříž, Tourcoing a Montpellier. Pak odešel na tři roky do brazilského Minas, odkud zamířil na sezonu do tureckého Galatasaraye Istanbul. Zahrál si i ve Spojených arabských emirátech a před návratem do Česka okusil italskou ligu. Trojnásobný český mistr, šampion francouzské ligy a vítěz Českého poháru v posledních třech letech oblékal dres Karlovarska, odkud zamířil do Českých Budějovic.