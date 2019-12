Chtělo by to ještě více bojovat, vyzývá kladenský univerzál Křesťan

Sahali jste po třech bodech, když jste ve čtvrtém setu vedli už 24:22 a byli bod od vítězství 3:1 na sety. Nakonec máte body dva. Berete to jako ztrátu?

V první řadě se počítá výhra. Samozřejmě, že nás to mrzí, protože jsme čtvrtý set neudělali. Na servis jim přišel Okosanovič a dal dvě nebo tři esa. Co mě však hlavně mrzí, je, že nás poslední zápasy rozhodčí celkem zařezávají. Namísto toho, aby po sporných míčích dali nový balon, dají bod na druhou stranu.

Tím by se však tak zkušený tým neměl nechat příliš rozhodit.

Emoce asi dáváme trochu víc najevo, protože jsou to vypjaté zápasy. Chápu, měli bychom to řešit asi jiným způsobem. Ale přijde mi, že taková rozhodnutí nás trochu srážejí. Pořád si však cením toho, že jsme i v pátém setu makali dál a vyhráli. Za to jsem na kluky pyšný.

Po diskusích s rozhodčím váš tým dostal také jednu žlutou kartu. Nepřipomínal vám tak napínavý zápas spíše play off?

Extraliga je teď nesmírně vyrovnaná. Vždyť rozdíl mezi posledním a třetím místem je jen pár bodů. Myslím si, že zrovna my jsme v takové pozici, ve které na nás budou všichni nastupovat na plné pecky. A my musíme hrát takovým způsobem, abychom do toho ty správné emoce dávali. Připadá mi, že občas se nám stává, že přestaneme hrát a jsme svázaní z toho, že nám něco nejde. Před zápasem jsme si říkali, že se musíme více hecovat, ale na druhou stranu bychom se také měli vyvarovat zbytečných komunikací s rozhodčími. Jenže ukočírovat si to v hlavě občas není jednoduché.

Srbský univerzál Stefan Okosanovič vám celkově dělal potíže.

On dlouhodobě patří k nejlepším univerzálům extraligy. Pořád hraje a věří si také na podání. Musím před ním smeknout za to, jakou hru předvádí.

Zápas proti Kladnu začal v základní sestavě Marek Šotola, jehož jste pak vystřídal vy a utkání už dokončil celé. Na hřiště jste se na delší dobu dostal po několikazápasové pauze. Jak se vám hrálo?

Nenastupoval jsem úplně v nejlepším zdravotním stavu. Trenéři mě ještě nějakou dobu chtěli pošetřit, ale v danou chvíli nebylo zbytí, než abych na hřiště šel.

Ohlasy trenérů René Dvořák, VK Jihostroj

„Je to vydřené vítězství. Měli jsme zápas rozehraný na výhru 3:1, bohužel ve čtvrtém setu se Kladnu povedla série servisů a ještě odvrátili prohru. Jsem rád, že se z toho v pátém setu družstvo sebralo, a jsem tak rád za vybojovanou výhru.“ Milan Fortuník, Kladno

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Nejvíc mě mrzí druhý set, protože tam jsme měli několik šancí. Možná to mohlo vypadat jinak. V každém případě domácí hráli soustředěně celý zápas. Nakonec asi musím být rád za bod.“

Máte za sebou jedenáct zápasů se dvěma prohrami. Jak zatím hodnotíte průběh letošního ročníku extraligy?

Někdo říká, jak je možné doma prohrát s Ostravou 0:3. Ale lidé si možná neuvědomují, že Ostrava má dobrý tým. Možná to tak bývá po mistrovských sezonách, že diváci bývají trochu zhýčkaní. Sice jsme málo obměnili kádr, ale i tak se potřebujeme sehrávat, dělat věci pořádně a pořádně také trénovat. Samozřejmě chyby v naší hře jsou a snažíme se je každým týdnem odstraňovat. Já z toho mám příjemný pocit, jsme na dobré cestě. Chtělo by to však ještě více bojovat, když prohráváme.

Teď se budete muset přepnout na Ligu mistrů. Ve čtvrtek vás čeká venkovní duel s Fenerbahce Istanbul. Už jste viděli jejich zápasy na videu?

Ještě ne, to nás teprve čeká tento týden. Pro nás má být Liga mistrů radost, abychom si špičkový volejbal dokázali také užít. Nesmíme se však ničeho bát, protože my v Turecku nemáme co ztratit. Konfrontace s takovými týmy pro mě osobně bude další bod v kariéře, který jsem si vysnil. Moc se na to těším.