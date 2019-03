Volejbalistky Olomouce slaví rychlý postup, Přerov sahal po senzaci

Pět mečbolů dokázaly přerovské volejbalistky odvrátit, ten šestý už ale ne. I tak je zatím jeho vzdor největším překvapením extraligového play off. „Škoda. Měli jsme obrovskou šanci dostat sérii k nám s vedením 2:1 na zápasy, ale nevyužili ji. Mrzí mě třetí set, který byl z naší strany hrozně špatný, jako by holky po zranění Hely Horké dostaly do hlav, že by vlastně měly vyhrát, a lekly se toho. Tiebreak pak rozhodlo víc našich chyb,“ mrzelo přerovského kouče Radima Vlčka.

Prostějov se musel vyrovnat se ztrátou své nejlepší hráčky Heleny Horké, která se kvůli zranění kotníku vrátila až na konci čtvrté sady. „Cením si, že po zranění Hely Horké se celý tým semknul, zabojoval a přes mnoho problémů nakonec vydřel vítězství. Skvěle to na sebe vzala Peťa Kojdová a přidaly se všechny další holky,“ vypíchl prostějovský trenér Lubomír Petráš.

Série pokračuje čtvrtým zápasem ve středu v 18 hodin, tentokrát v Přerově. „Jakkoliv nás teď venku čeká náročná práce, půjdeme naplno do toho, ve středu si pojedeme pro postup,“ plánuje Petráš.

Volno už si v tu dobu budou užívat olomoucké volejbalistky, dokázaly totiž vyhrát i třetí čtvrtfinále s Ostravou v poměru 3:0 (15, 10, 16), postoupily mezi nejlepší čtyři a zatím v play off neztratily ani set. „Pozměnili jsme sestavu, abychom všechny hráčky udržely v provozu, a než jsme se dostali do tempa, tak jsme poprvé a naposledy výrazněji prohrávali. Pak už to bylo podobné jako v prvním domácím utkání herně i výsledkově,“ pochvaloval si olomoucký kouč Jiří Teplý.

Větší prostor na hřišti dostala kapitánka Katarína Dudová, která nahradila na postu nahrávačky Šárku Kubínovou. „Hrály jsme v pohodě, bez zbytečného tlaku a zaslouženě jsme vyhrály. Během týdenní pauzy doléčíme bolístky a už se začneme připravovat na semifinále,“ uvedla pro svazový web.