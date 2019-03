Ze druhého místa půjdou do play off volejbalistky Liberce

Olomoucké hráčky uzavřely základní část již ve čtvrtek vítězstvím nad Prostějovem a dnes získaly po Českém poháru další trofej v sezoně za triumf ve Středoevropské lize. V domácím finále zdolaly slovinský klub Branik.

Soupeřky Hanaček v prvním kole play off z Ostravy si doma poradily s týmem Králova Pole 3:1. „Dnes jsme hráli pro fanoušky s nasazením a bojovností. Tento týmový výkon a tuto bojovnost musíme přenést do zápasů play off. Známe sílu Olomouce, ale budeme bojovat o každý míč,“ řekl ostravský kouč Zdeněk Pommer.

V baráži bude zachraňovat účast mezi elitou Šternberk, jenž dnes prohrál s Frýdkem-Místkem 2:3 a zaostal za ním o tři body. Soupeřem Šternberka bude vítěz první ligy Dobřichovice.

Uniqa extraliga volejbalistek 24. kolo

Skupina I:

Olymp Praha - Liberec 0:3 (-18, -17, -23)

Nejvíce bodů: Černá 7, Staňková a Šimáňová po 6 - Pištěláková 20, Mikšíková 9, K. Kohoutová a Šustrová po 8.

Ženy (O 1. – 4. místo) KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SETY SKÓRE BODY 1. Olomouc 24 23 1 69:12 1968:1492 68 2. Liberec 24 18 6 57:33 2052:1875 51 3. Prostějov 24 17 7 61:35 2160:1939 51 4. Olymp Praha 24 11 13 43:46 1951:1966 33

Skupina II:

VK Brno - Přerov 3:2 (24, 21, -24, -21, 12)

Nejvíce bodů: S. Janečková 26, Boulová 17, Svobodníková 15 - Měrková 24, Personová 20, Svobodová 14.

Ostrava - KP Brno 3:1 (-20, 23, 19, 14)

Nejvíce bodů: Diatková 22, Faltínová a Makauskaiteová po 15 - Kopáčová 18, Skibová 14, Meidlová 9.

Ženy (O 5. – 8. místo) KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SETY SKÓRE BODY 1. VK Brno 24 13 11 50:39 1987:1910 40 2. Přerov 24 11 13 40:46 1929:1916 33 3. KP Brno 24 10 14 39:48 1891:1967 31 4. Ostrava 24 5 19 24:61 1727:1964 16

Skupina III:

Šternberk - Frýdek-Místek 2:3 (9, -19, 23, -17, -13)

Nejvíce bodů: Švanská 16, Kotbalová 15, Schandlová 13 - Borovcová 17, Pavelková 16, Hadáčková 12.