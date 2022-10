Startuje extraliga volejbalistek, kvůli nedávnému MS netradičně pozdě

Elitní české volejbalové týmy tak čeká rychlý sled zápasů. I kvůli tomu, že se do extraligy jako jedenáctý tým v základní části zapojí nejlepší ukrajinský celek SC Prometej Dnipro.

Titul obhajují volejbalistky Prostějova, které ale na dlouho přišly o klíčovou univerzálku Karin Šunderlíkovou, jež je po operaci předního zkříženého vazu v koleně. „Bude mimo minimálně půl roku, intenzivně hledáme náhradu na tento post,“ řekl trenér Miroslav Čada. Jako druhá nahrávačka bude krýt záda Simoně Bajusz sedmačtyřicetiletá Soňa Nováková.

Trenér Čada svůj tým nevnímá jako hlavního adepta na titul. Za favority považuje Liberec, který vyhrál Ligový pohár i přípravný Pre-season Cup, a KP Brno. Královo Pole udrželo opory, které v minulé sezoně tento celek dovedly k triumfu v Českém poháru a do finále extraligy.

Kapitánkou zůstalo reprezentační libero Daniela Digrinová, na MS byly v národním týmu také blokařka Ela Koulisiani a smečařka Denisa Pavlíková. Tvořit hru by měla opět kubánská nahrávačka Gretell Morenová. „Jsme rádi, že u nás zůstala. Byla to dominantní nahrávačka celé extraligy a byl o ni zájem,“ řekl Erik Nezhoda, který se posunul z pozice asistenta do role hlavního kouče. Do extraligy vstoupí Brno v pátečním šlágru na palubovce liberecké Dukly.

Vysoké ambice naznačuje také tým UP Olomouc, který byl v minulém ročníku čtvrtý. „I přes o něco nižší rozpočet máme stejné ambice jako v předchozím ročníku, tedy boj o medaile. Nová sezona se jeví jako o něco náročnější nejen pro nabitý kalendář a účast ukrajinského mistra a účastníka Ligy mistryň Prometey Dnipro. Po covidem poznamenaných ročnících se totiž bude znovu sestupovat a je vidět, že všechny týmy se na sezonu připravovaly svědomitě,“ uvedl na svazovém webu trenér Martin Hroch, který je zároveň asistentem u reprezentace.

Bude mít k dispozici jedenáctičlenný kádr se sedmi hráčkami z uplynulé sezony a čtyři posilami. „Tým je mladší a měl by být odolnější vůči letošnímu nabitému kalendáři, kdy se hraje dvakrát do týdne včetně vánočních svátků. Co se týče hry samotné, typy hráček umožňují produkovat rychlejší hru. Družstvo spolu od začátku komunikuje daleko víc, což je příslibem jak do tréninku, tak do samotné hry. Ale na výsledky si počkejme,“ dodal.

V pátek jsou na programu tři utkání třetího kola, rychle pak přijde na řadu čtvrté kolo. Zápasy, které jsou úředně v prvních dvou kolech, týmy odehrají až v polovině listopadu a začátkem prosince.