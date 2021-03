O titul pod vysokou sítí si zahraje Olomouc, Prostějov i Přerov

Přerovský kouč Radim Vlček věřil, že jeho tým může proti nedalekému rivalovi doma uspět a právě v tomto zápase uhrát tolik potřebné body. Jenže na hřišti to nakonec byl příliš jednoznačný příběh.

„První set byl ještě jakžtakž, ale vždycky, když můžeme dotáhnout, tak uděláme chybu. Ve druhém se totéž objeví pětkrát šestkrát. Ve třetím setu jsem poskládal mladý mančaft, tři juniorky a hráčky, které budou u nás hrát i další sezonu a jsou mladé,“ uvedl Vlček pro svazový web.



Podobnou sestavu zvažuje Vlček i v play off, kde Přerov narazí na vítěze základní části – Liberec. O postupu dál totiž Zubřice patrně přemýšlet nemohou. „Uvidíme, jak k tomu v play off přistoupíme. Budu chtít asi co nejvíce příležitostí dát těm mladým holkám, aby si to osahaly a používaly hlavu, což proti Prostějovu moc nedělaly,“ všímal si.

„Když dáte ulívku do pásky, servis do půlky sítě, to je buď o hlavě, nebo o nekvalitě. Jsou to základní činnosti, které by hráčka v extralize měla zvládnout. Hlava a výkonnost jsou spjaté a tím se rozhoduje zápas,“ dodává. Série začíná v Liberci ve čtvrtek (15.00) a v pátek, třetí zápas v Přerově je v plánu v pondělí.

Pět výher Prostějova

Prostějov byli fandové zvyklí hledat na špici tabulky, jenže dekáda hojnosti je dávno pryč a v dietnějším režimu seskládaný tým bojuje o místo v lepší polovině tabulky. Letos se mu to nedařilo a dojem si vylepšil až závěrem, jímž pozvedl bilanci výher na pět z osmnácti kol. „Na poslední dva zápasy základní části jsme kladli velký důraz a moc je chtěli vítězně zvládnout, abychom ukázali, že máme jednoznačně na víc než se v lize motat někde dole. Podařilo se nám to, navíc dvěma hladkými výsledky 3:0. Z dobrého závěru máme radost,“ uvedl pro klubový web prostějovský trenér Lubomír Petráš.

Ani poslední výhry už nic nezměnily na konečném sedmém místě, jejich význam byl především psychologický. Na šesté KP Brno totiž Prostějov ztratil jedenáct bodů a na první čtyřku ani nedohlédne. Porážel jen týmy ze spodku tabulky, těm nad sebou dokázal urvat jediný bod.

„Před sezonou jsme nevěděli, co od našeho obměněného a převážně mladého týmu přesně očekávat. Průběh soutěže potvrdil, že výkonnostně jinde bude nejsilnější čtyřka – Liberec, Olymp Praha, Olomouc a Šelmy Brno, k níž se skvělým vstupem připojila ještě Ostrava. My jsme před covidovou pauzou i po ní dvakrát podlehli Královu Poli, což bylo pro celý ročník klíčové,“ uvědomuje si Petráš.

V jednu chvíli po sérii porážek dokonce klesl Prostějov až na dno tabulky a teprve po soubojích s týmy ze spodku se dokázal vydrápat výš. „To se sice povedlo, ale KP Brno už bylo hodně odskočené. Tím pádem je sedmé místo odpovídající tomu, co jsme hráli my i soupeři. V play off zkusíme překvapit,“ dodal Petráš.

Série Olympu a Prostějova začíná v hlavním městě zítra, na Hanou se přesune ke druhému dílu v pondělí.

Vysokoškolačky začnou doma

Olomouc byla před začátkem sezony jedním z hlavních favoritů na finále, zvlášť když skládala nový tým pro Ligu mistryň. Jenže už na podzim kvůli strádající ekonomice některé kontrakty zase kvapně rušila a ponechala si jen základní šestku s liberem, které doplnily mladé hráčky. Výsledkem je třetí místo po základní části se sedmibodovou ztrátou na Liberec, tři body k dobru má i druhý Olymp.

Ve čtvrtfinále, které rozehraje zítra v 18 hodin na svém hřišti, se utká se šestým KP Brno. Vzájemným soubojem přitom vysokoškolačky základní část uzavíraly a vyhrály ho až v tie-breaku 15:13.

„Pro nás to bylo těžké utkání v hlavách. Cením si výhry po našem ne zrovna ideálním výkonu. Teď už vše vyhlížíme k play off. Musíme se zlepšit v jednotlivých činnostech,“ prohlásila olomoucká kapitánka Kateřina Valková. Nepočetným vysokoškolačkám by mohl svědčit formát čtvrtfinále, který místo obvyklých dvojzápasů dopřeje týmům po každém duelu dva dny volna k regeneraci.