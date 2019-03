Volejbalistky Liberce prolétly do semifinále, muže ještě čeká boj

Liberečanky stvrdily postup v sobotu v domácí hale. Ve třetím duelu čtvrtfinále sice prohrály první set, ale další tři zvládly, přičemž ten poslední už jasně 25:11, a oslavily vítězství 3:1. Předchozí utkání zvládly hráčky Dukly 3:0 a v Brně 3:2.

„Přesto si myslím, že tenhle poslední zápas byl nejtěžší. Brno tu sérii odehrálo se ctí a každým utkáním se zlepšovalo,“ tvrdil Libor Gálík, kouč libereckých žen. „V sobotu to bylo fakt těžké, i když dva z těch našich vyhraných setů byly docela jednoznačné. To jsme hráli svoji hru a soupeřky jsme dostali hlavně kvalitním servisem. Pokud to ale zrovna nebylo servisem, tak to bylo v poli hodně vyrovnané.“

Před rokem ve své premiérové sezoně v extralize skončily volejbalisty Liberce páté, letos dosáhly po základní a nadstavbové části na 2. místo a teď splnily svůj primární cíl, tedy postup mezi elitní čtyřku play off. Navíc s bonusem tří vyhraných zápasů.

„Na druhém místě jsme se pohybovali téměř celou sezonu, takže jsme postup tak nějak čekali. Zatím panuje velká spokojenost, teď si všichni trochu odpočineme a už se těšíme na ty bitvy v semifinále,“ popsal Gálík.

Na jméno semifinálových soupeřek si však musejí hráčky Dukly vzhledem k vývoji dalších dvou sérií ještě počkat. Narazit mohou na Prostějov, Olymp Praha i Šelmy Brno. Určitě nebudou hrát s Přerovem, který by v případě postupu šel na první Olomouc, jež postoupila stejně suverénně jako Liberec.

Rozhodnout se může, ale také ještě nemusí, tuto středu, kdy jsou na programu čtvrté duely zbývajících dvou sérií. „Se všemi třemi týmy máme v letošní sezoně pozitivní bilanci, tak uvidíme, kdo na nás vyjde. V téhle fázi soutěže už je to celkem jedno,“ míní Libor Gálík.

Jisté je jen to, že volejbalistky Liberce odstartují semifinálovou sérii příští středu 3. dubna v domácí hale.

Po prohře v Odoleně Vodě hrají v pondělí muži Dukly doma

Do čtvrtfinálové série extraligy sice šli volejbalisté liberecké Dukly, po základní části stříbrní, proti osmé Odoleně Vodě v roli vysokých favoritů, ale jak se opět potvrdilo, v play off se rozdíly mažou. Po domácí vydřené výhře pak totiž Severočeši v pátek na palubovce soupeře padli 1:3 a stav série na tři vítězná utkání je srovnaný 1:1.

Důležitá třetí bitva začne dnes v Liberci v 18.00. „Dobře víme, že je to jeden z nejdůležitějších zápasů v sezoně,“ potvrdil Pavel Šimoníček, ředitel libereckého klubu. „My věříme v sílu našeho domácího prostředí a v pomoc fanoušků. Naši hráči si také ale musí uvědomit, že play off je o odvaze, Odolka byla minule doma odvážnější, a proto nás porazila. V tom musíme přidat,“ velí Šimoníček. — Martin Sedlák