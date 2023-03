Volejbalistky Liberce, Prostějova a KP Brno udělaly druhý krok do semifinále

Držitelky Českého poháru z KP Brno zakončily úvodní set v Ostravě sedmibodovou šňůrou, obě další sady pak pro sebe rozhodly nejmenším možným rozdílem 25:23. Brňanky kralovaly na podání, připsaly si osm přímých bodů a vybojovaly už devatenáctou extraligovou výhru za sebou.

„I když zápas skončil 3:0, byl to boj do posledního balonu. Ostrava se vzdávat nebude, navíc tu byla spousta lidí, bubny a hodně hluku, takže jsme si na to musely zvyknout,“ uvedla kapitánka KP Daniela Digrinová na klubovém webu.

Ani liberecké vítězky základní části neztratily ve Frýdku-Místku set. Potíže měla favorizovaná Dukla pouze v druhém dějství, které skončilo 27:25, v prvním setu uhrály domácí volejbalistky jen deset a v posledním 12 bodů.

Olomouc v sobotu odehrála v Prostějově pět setů, dnes ale ve své hale předčila obhájkyně mistrovského titulu jen ve třetí sadě. Po jasné prohře 16:25 se ale svěřenkyně Miroslava Čady vzpamatovaly a získaly v sérii druhý bod. Prostějovský tým si opět poradil i bez reprezentační smečařky Kláry Faltínové, která musela vleklé problémy s nohou vyřešit operací.

Olymp byl doma proti Šelmám suverénní, v nejvyrovnanějším prvním setu brněnský tým uhrál 19 bodů. Pavlína Šimáňová se ve vítězném celku blýskla šesti esy a Pražankám se podařilo ubránit Anetu Kocmanovou-Havlíčkovou, která z 34 útoků bodovala jen osmkrát.