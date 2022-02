Volejbalistky Liberce si výhrou nad Olomoucí upevnily vedení v extralize

Hráčky Liberce si proti čtvrté Olomouci připsaly čtvrté vítězství v řadě. Po vyrovnaných úvodních dvou setech, z nichž druhý získala Dukla až poměrem 28:26, zpečetily zápas výhrou 25:19 ve třetí sadě. Osmnácti body tým táhla Petra Kojdová.

Brňanky zvládly lépe koncovku dramatického duelu, v němž se oba týmy střídaly ve vedení. „Byl to velice těžký zápas, jako každý s Ostravou. My jsme se zase trošku vytrápili vlastními chybami a asi i jakýmsi správným nenaladěním do utkání, na čemž se bohužel podepsala dnešní menší návštěva. Už jsme přece jenom zvyklí hrát před více diváky,“ řekl trenér Richard Wieser pro klubový web. „V závěru jsme hlavně na útoku prokázali svou kvalitu a pomohly nám také servírující hráčky, které přišly,“ dodal.

UNIQA extraliga volejbalistek 22. kolo: KP Brno - Ostrava 3:2 (-26, 15, -21, 22, 13)

Nejvíce bodů: Bukovská 22, Sweetová 19, Koulisiani 13 - Kotlabová 19, Štrbová a Zemanová po 14. Liberec - Olomouc 3:0 (22, 26, 19)

Nejvíce bodů: Kojdová 18, Nová 14, Šulcová 10 - Babičová 14, Moscická a Blancová po 9.