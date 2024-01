Prostějovský lídr extraligy volejbalistek po obratu porazil v derby Olomouc

„Byly to vlastně dva zápasy v jednom, protože první dva sety jsme absolutně nebyli ve hře. Nedařilo se nám zastavovat útoky soupeře, do toho jsme kupili chyby a sami neskládali,“ uvedl na klubovém webu prostějovský kouč Michal Matušov. Byl rád, že jeho tým nesložil zbraně. „Hlavně bojovností a velkým chtěním jsme utkání dokázali zvrátit na naši stranu. Začali jsme skládat útokem i blokovat, byl tam od nás náboj a energie. Klobouk dolů před holkami za ten obrat, ale nad úvodními dvěma sety se musíme všichni zamyslet,“ dodal.

Olomoucký kouč Jan Drešl si pochvaloval hlavně výkon z druhého setu a plnění taktických pokynů. „Bohužel ve třetí sadě jsme začali panikařit a přestalo nám fungovat vše, co do té doby fungovalo, utkání se tím lámalo na opačnou stranu,“ konstatoval Drešl. „Vést 2:0 na hřišti takového soupeře se jen tak nestává. Po dvou velice dobrých setech jsme si to pak prohrály v podstatě samy tím, že jsme přestaly být důsledné, povolily na servisu,“ litovala kapitánka Michaela Nečasová.

Třetí Liberec doma neumožnil získat ani set Přerovu a hladké vítězství zaznamenal také čtvrtý Olymp, který deklasoval mistrovské Královo Pole. Brňanky ve druhém setu získaly pouhých sedm míčů a vyšly naprázdno po předchozích třech výhrách. Pražský celek naproti tomu se čtyřmi úspěchy za sebou drží aktuálně nejdelší vítěznou sérii v soutěži.

Potřetí z posledních čtyř zápasů vyhrála Ostrava, jež v derby přetlačila Frýdek-Místek 3:2. Přispěla k tomu 28 body Petra Kojdová. Zisk bodu stačil Frýdku-Místku, který v předchozích třech zápasech neuhrál ani set, aby se posunul z posledního místa před Přerov. Oba celky a také Šternberk ale mají stejně bodů.

Extraliga volejbalistek 19. kolo Liberec - Přerov 3:0 (15, 14, 10)

Nejvíce bodů: Kvapilová 14, Silvaová 10, Robinnsová-Hardyová a Šulcová po 6 - Biassouová 9, Kohoutová 8, Oborná 5. Olymp Praha - KP Brno 3:0 (17, 7, 10)

Nejvíce bodů: Hodanová a Gajdová po 13, Kalhousová 11 - Hrušecká 8, Prchalová a Kuníková po 5. Prostějov - Olomouc 3:2 (-22, -16, 19, 18, 11)

Nejvíce bodů: Trnková 20, Faltínová 18, Smolková 11 - Farská a Nečasová po 14, Nowaková a Fedčuková po 11. Ostrava - Frýdek-Místek 3:2 (18, -25, -21, 16, 12)

Nejvíce bodů: Kojdová 28, Skřivanová 17, Hadáčková 12 - Petrová 17, Böhmová 13, Agbolossouová 12.