Tolik počapaných míčů, to jsem ještě nezažil, cení si ostravský kouč

„Tentokrát nám nepomohl servis jako vždycky, a přesto jsme utkání zvládli,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Kompenzovali jsme to obranou v poli. Tolik míčů, co jsme dnes počapali, jsem ještě nezažil.“

Dodal, že první dva sety docela slušně ztrátovali. „Ale ve třetím jsme byli méně trpěliví, chtěli jsme utkání rychle dohrát, získat náskok a ­hodně jsme chybovali,“ uvedl Václavík.

„Byl to výborný a bojovný volejbal. Pochytali jsme důležité balony v poli, často ve vyhrocených situacích. Perfektně nám zahráli krajní smečaři. A k výhře nás hnala i výborná kulisa, plná hala,“ řekl ostravský kapitán Jan David.

„Věděli jsme, co nás tady čeká, ale ustáli jsme utkání na přihrávce. Jenže v útoku nám tolik nehráli krajní hráči. Tam byl zásadní rozdíl,“ řekl karlovarský kouč Jiří Novák.

Podobně to viděl karlovarský kapitán Ondřej Hudeček, který výborným servisem výrazně přispěl k výhře hostů ve třetí sadě. „Hlavně co se týče obrany to od nás nebyl špatný výkon, ale bohužel jsme vyhořeli v dohrávání čapnutých balonů. Ostrava si s nimi na kůlech poradila, my ne,“ řekl Hudeček.

Ve čtvrté sadě Ostravští přišli o vedení 6:1, 10:6 i 15:12, ale nesložili se. „Když odrazíte nápor soupeře, který dotahuje, více věříte ve vítězství,“ podotkl Jan Václavík. „Pak jste odhodlanější a nepodlehnete strachu. V tom jsme byli silní. A ustáli jsme to i díky fanouškům.“

Jan David dodal, že mužstvu pomohlo, že získalo několik bodů, které už byly téměř ztracené. „To nakoplo naše mužstvo i diváky a­ Karlovarsko dostalo trochu dolů,“ uvedl David.

„Když jsme ve čtvrté sadě dotáhli vedení domácích, udělali jsme několik chyb na servisu. Ostrava dva tři důležité balony vyčapala v poli a složila,“ upozornil Jiří Novák. „Nechci říkat, že nás to stálo zápas, ale v některých chvílích nám chybělo více sebedůvěry, řekl bych takové osobní zodpovědnosti. Když zkazíme servis, tak nemáme šanci nic ubránit. V takových zápasech, kdy se taháte bod po bodu, je to zásadní chyba.“

Karlovarsko už nemá šanci být třetí, ale stále ještě může pomýšlet na čtvrtou příčku, která zaručuje výhodnější pozici ve čtvrtfinále.

Karlovarští se s Kladnem utkají už ve čtvrtek, jelikož o víkendu mají obsazenou halu. Ostrava, která bude hrát v Praze v sobotu, už bude vědět, jaký výsledek potřebuje, aby se dostala co nejvýše.