Kouč budějovických volejbalistů: Čekám obrovskou agresivitu Liberce

V pátek odpoledne odstartovalo na jihu Čech finále volejbalové extraligy. A pro budějovický Jihostroj začalo nejlépe, jak mohlo. Třikrát v sezoně už spolu Jihostroj a Liberec hráli. Dvakrát v lize a jednou v poháru. Dvakrát se z vítězství radovali Jihočeši a v pátek přidali třetí vítězství. Důležité. Vyhráli 3:0 na sety a dobře vykročili do série o titul, která se hraje na tři vítězné zápasy.

„Je to jen první krok. Ještě musíme udělat další dva. Hned v dalším zápase očekávám obrovskou agresivitu Liberce. Nečeká nás nic jednoduchého,“ konstatoval trenér domácích René Dvořák.

Za výhru byl rád. Ačkoliv to na oko vypadá, že vítězství 3:0 bylo jednoznačné, opak byl pravdou. Vyrovnané utkání rozhodovaly maličkosti. „Především to, že jsme nedokázali uhrát důležité momenty v setech, ve kterých jsme vedli a vrátili domácí do zápasu. Ale nic se neděje. Víme, na čem musíme zapracovat hned v dalším utkání,“ dodal hostující trenér Michal Nekola.

V prvním setu si domácí tým prakticky po celé dějství udržoval jen minimální náskok. Rozhodující chvíle přišla za stavu 15:12. Jihostroj zabodoval a dokázal se dostat až na stav 19:15, který už bez větších problémů udržel a vyhrál 25:19.

Druhý set byl pro domácí horší. „Vstup do něj jsme měli špatný. Ale to skoro do všech setů,“ souhlasil trenér René Dvořák. Jihočeši prakticky od začátku prohrávali. V jednu chvíli i 15:18, ale pak přišla rozhodující chvíle, kdy domácí nahrávač Miguel de Amo dokázal na servisu průběh setu otočit, a za stavu 19:18 se domácí tým dostal poprvé v zápase do vedení.

„Důležité bylo, že jsme se nevzdávali a pořád jsme bojovali,“ liboval si Šotola. Právě on nastoupil až v průběhu druhého setu, kdy vystřídal Filipa Křesťana a pomohl ho domácím vyhrát 25:21, po tom, co za stavu 24:21 zkazil servis Štokr.

I třetí set byl dlouho vyrovnaný. Diváci sledovali dlouhé výměny plné skvělých zákroků. Domácí se znovu museli dostávat z nepříznivého stavu. Ještě za stavu 15:15 to bylo nerozhodně. Pak však přišla klíčová chvíle, kdy Jihostroj odskočil na 19:15. Hosté ještě jednou snížili na 20:19, ale po time out zaúřadoval australský smečař v českobudějovických službách Max Staples a při skóre 24:22 měli Jihočeši první mečbol, který využil Šotola.

Další zápas odehrají v úterý 23. dubna v Liberci. Zpět na jih Čech se vrátí v sobotu 27. dubna.