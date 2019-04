Budějovičtí volejbalisté nedali šanci Liberci a jsou výhru od titulu

Po pětisetové bitvě v Liberci stejně jako v prvním finále České Budějovice před svými fanoušky dominovaly. Domácí znovu skvěle řídil španělský nahrávač De Amo, ničili obranu soupeře a výborně zahrál devatenáctiletý univerzál Marek Šotola.

„Šotola to po příchodu do hry hodně zvedl na útoku i servisu, mančaft makal jako hodiny a Liberec nebyl v nejlepší fazoně,“ řekl trenér Jihostroje René Dvořák v České televizi a ke svému nahrávači výstižně dodal: „Výborně to rozděluje.“

Šotola během úvodního setu nahradil zkušenějšího Křesťana a Budějovičtí i díky výborné obraně zvedali diváky v napěchované hale ze sedadel. „Byl to koncentrovaný vstup. Hrajeme vše, jak jsme si řekli,“ hodnotil první set domácí kapitán Radek Mach.

Ve druhé sadě domácí odskočili na 15:9 a právě levoruký Šotola tvrdě podával a zakončoval. „Možná to byl můj nejlepší zápas. Sice mám respekt z bloku Jana Štokra, ale snažím se jít do všech útoků naplno,“ řekl autor třinácti bodů.

„Budějovice výborně servírují, ale doufám, že se zvedneme a potrápíme je,“ přál si liberecký nahrávač Jiří Srb před třetí sadou. Dukla měla naději zápas zdramatizovat, ve třetí sadě vedla 9:6, pak ale Todua zastavil blokem Pietruczuka. Jihočeši vzápětí srovnali na 10:10 a koncovku už kontrolovali. Mach soupeře zlomil esem a mečbol proměnil šestnáctým bodem nejvíce bodujíc hráč utkání Australan Max Staples. Domácí zvítězili za hodinu a 18 minut.

„Byli lepší ve všech směrech. Neútočili jsme dobře. Musíme zlepšit servis, abychom jim uškodili na přihrávce,“ hleděl už trenér Dukly Michal Nekola k čtvrtému finále, které Liberec hostí ve středu od 17:00.