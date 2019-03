Volejbalistky Olomouce a Prostějova začaly play off přesvědčivě

Prostějov přehrál hanáckého rivala Přerov 3:1. Olomouc, jež touží po deseti letech sesadit z trůnu Prostějov, smetla Ostravu. Dva sety jí nadělila s 12 body, v prostředním Ostrava uhrála jen 14.

„Absolutně jsme nezachytili začátky setů. Velmi dobře proti nám zahrála Orvošová, kterou jsme špatně bránili. Musíme přidat na agresivitě,“ řekl trenér Ostravy Zdeněk Pommer.

Reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová Olomouci pomohla 18 body. „Utkání mělo od začátku do konce jednoznačný průběh. My jsme do něj vstoupili zodpovědně, dostali jsme soupeře pod tlak, vydrželi v něm, a to rozhodlo. Je to ale jen začátek série, musíme stejně pokračovat i v dalších zápasech,“ zdůrazňuje olomoucký kouč Jiří Teplý.

Zachrání se Šternberk v baráži?

Opačné starosti má nedaleký Šternberk, který v posledním zápase série o deváté až desáté místo potřeboval doma zvítězit za tři body nad Frýdkem-Místkem, aby si na poslední chvíli zajistil extraligovou příslušnost, avšak prohrál 2:3, soupeři podlehl potřetí v řadě a odsoudil se k boji o příslušnost k tuzemské elitě v nevyzpytatelné baráži.

„Byl to hodně vyrovnaný zápas, rozhodly drobnosti a hloupé chyby na naší straně. V určitých pasážích už to bylo i o štěstí, třeba klíčová koncovka čtvrtého setu,“ litoval šternberský trenér Jan Drešl.

V baráži o účast v příštím extraligovém ročníku, která se hraje na tři vítězné zápasy, se Šternberanky utkají s nejlepším týmem první ligy Dobřichovicemi.

První dva zápasy jsou na programu 6. a 7. dubna ve šternberské hale Ecce Homo, odvety o týden později na palubovce soupeře. Případný pátý rozhodující duel by se konal v pátek 19. dubna opět ve Šternberku.