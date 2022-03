Prostějovské volejbalistky uspěly v derby, Olomouc sesadily z třetí příčky

V hanáckém derby uspěly svěřenkyně trenéra Miroslava Čady v této extraligové sezoně až na třetí pokus.

„Pro vývoj utkání byl rozhodující druhý set, který jsme po velké válce vyhráli. Poté už jsme byli lepším týmem, dělali méně chyb, zatímco soupeř znervózněl. V útoku jsme se opírali o výborné výkony Šunderlíkové a Faltínové, k nimž musím připočítat i kvalitní hru naší nahrávačky,“ řekl Čada.

Olomouc prohrála třetí z posledních čtyř duelů.

„Od druhé sady jsme postupně přestávali tlačit na servisu, hra se vyrovnala a ve vypjaté koncovce jsme promarnili snad tři vyložené šance na ukončení setu. Jako už po několikáté jsme to v podobné situaci nezvládli a pak už šel náš výkon postupně dolů, zatímco Prostějov se naopak zvedal a ve čtvrté sadě již zcela dominoval. Ne všechny hráčky dnes odvedly to, na co mají a proč jsou tady,“ uvedl domácí trenér Martin Hroch.

UNIQA extraliga volejbalistek 26. kolo Olomouc - Prostějov 1:3 (21, -33, -16, -15)

Nejvíce bodů: Herdová 16, Dos Santosová 13, Sepelová 12 - Faltínová a Šunderlíková po 20, Fricová 18.