Bída nekončí. Ústecký volejbal stále bez extraligové výhry

„Další porážka na kontě, už je to smutné,“ hlesl na svazovém portálu Ondřej Žaba, ústecký trenér. „Naše identita je slabá v tom, že když můžeme jít přes soupeře a on nám tu cestu povolí, tak si to kazíme sami jednoduchými věcmi.“

S Benátkami ruplo Ústí 1:3, první set ztratilo v koncovce, další jasně vyhrálo, zbývající jasně prohrálo.

„Chtělo by to víc odvahy v rozhodujících momentech, víc pozornosti v rozhodujících momentech, míň chyb v rozhodujících momentech a bavíme se o jiném výsledku,“ shrnul univerzál Matouš Lank. „ I přes jeden vyhraný set, kde jsme hráli dobře, ukázal soupeř konzistentnost, ale bohužel my ne.“

Necelé čtyři stovky diváků marně vyhlížely první výhru. „Nehraje se tady úplně nejlíp, v Ústí je dobrá atmosféra,“ pochvaloval si Marek Šulc, smečař Benátek.

Volejbalisté Ostravy Mateusz Biernat, Mark Olsen a Lubomír Mazuch se snaží zablokovat ústeckého univerzála Matouše Lanka.

Loňský ústecký barážista uzavírá tabulku se třemi body za porážky 2:3, předposlední Brno je o čtyři body nad ním, Beskydy a Příbram mají o jeden další navíc.

„Teď jsme ve fázi, kdy je těžké analyzovat další věci a najít cestu,“ krčil Žaba bezmocně rameny. Směr může určit nedělní duel v Brně, který může dát naději.