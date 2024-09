Nadšení a bojovnost zdobila na úvod sezony ostravské volejbalisty

S nadšením a obrovskou bojovností vletěl nově složený tým volejbalistů VK Ostrava do nového ročníku extraligy. A byť se zkušenějšími Benátkami nad Jizerou ztratil dvousetové vedení, vyhrál 3:2.

„Překvapilo mě, jak jsme zvládli první set, který byl těžký a vyrovnaný. Hodně nám pomohl Bierny, který vyčapal neskutečné balony,“ zmínil ostravský trenér a manažer Tomáš Zedník kapitána a nahrávače Mateusze Biernata, který se do Ostravy vrátil po šesti letech, během nichž působil v Liberci a poté v elitních soutěžích v Itálii, Německu a Polsku.

Zkušeností má na rozdávání, z čehož těží jeho mladí spoluhráči, vesměs polští krajané. Ostatně kromě něj hned tři byli v základní sestavě – třiadvacetiletý univerzál Jakub Chwastyk, devatenáctiletý smečař Michal Grzyb a osmnáctiletý blokař Wojciech Dudzik. Z nováčků se do hry dostal i devatenáctiletý ukrajinský smečař Jaroslav Horobec.

„Ano, máme mladý tým, ale hodně talentovaný. Jsem hrdý, že mohu být jeho kapitánem. Věřím, že v lize uděláme nejedno překvapení. Budeme bojovat o každý bod,“ slíbil Biernat.

Pochvaloval si, že zápas s Benátkami rozjeli výborně. „Pak to opadlo, bohužel, ale poučíme se z toho. Nejdůležitější je, že jsme utkání dotáhli k výhře. Je to hodně cenné, že jsme tie break zvládli po takových dvou setech, kdy jsme dostali na držku,“ konstatoval Mateusz Biernat.

Co se stalo, že Ostravští druhý a třetí set hladce ztratili?

Trenér Zedník odmítl, že by to byla daň za mládí. „Po dvou setech jsme byli v euforii, ale soupeř zlepšil servis a útok. Nedokázali jsme ho ubránit,“ uvedl „ V tie breaku nám pomohly dvě chyby hostů hned na začátku a znovu jsme dostali drajv z prvních dvou setů.“

Benátský trenér Aleš Dittrich souhlasil, že je zastavily dvě nevynucené chyby, dva útoky do autu, na začátku páté sady. „Ostravští k tomu dobře podávali a už jsme byli celý tie break prakticky bez šance,“ uvedl Dittrich.

K obratu po prvních dvou setech řekl, že je zvedlo, když se hráči uvolnili. „Zpočátku jsme byli ustrašení, čekali jsme, co se bude dít. Bohužel. Hrát jsme začali až od třetího setu,“ dodal.

„Dostávali jsme se do toho dlouho,“ potvrdil univerzál Benátek Marek Perry. „První dva sety hrála Ostrava bezchybný volejbal a my na to neměli odpověď. Ta naše trpělivá hra nám moc nevycházela, až další sety, třetí a čtvrtý, byly od nás výborné na servisu. Ten pátý jsme si nechali utéct několika chybami, načež domácí tie break zaslouženě urvali.“