Neporvali jsme se o naději, štve šéfa ústeckých volejbalistů Přikryla

„Tohle nečekal ani největší pesimista, je to velké zklamání. Neporvali jsme se ani o naději, abychom v tom utkání něco vyválčili,“ kritizoval ústecký šéf Miroslav Přikryl. Nejen bídný výkon ovšem stojí za hladkou porážkou Ústí. Tým zdecimovala zranění a nemoci.

„Kramar a Da Silva řeší zablokovaná záda, blokař Tibitanzl jel na zápas s horečkou. Všichni sice nastoupili se sebezapřením, ale individuální výkony nebyly odpovídající běžnému standardu a Příbram předvedla bezchybný nátlakový výkon. A my jsme v tom rozpoložení, co jsme byli, nenašli žádnou cestu, jak tomu vzdorovat,“ mrzelo Přikryla. „Bojovali jsme se zdravotními okolnostmi, ale kluci se s tím neporvali, jak by důležitosti zápasu slušelo.“

Za celý zápas nepřišel žádný moment, který by mohl nepříznivý vývoj zvrátit. „Hned na začátku jsme zkazili pět servisů a to dalo tomu utkání jasný scénář. Dělali jsme chyby, neměli jsme čím tlačit a soupeř naopak nás přitlačil blokem a servisem. Za celé tři sety se nenašel okamžik, kdy bychom mohli pomýšlet na zvrat či aspoň zisk setu.“

Přitom Ústí by v případě výhry ještě mohlo pomýšlet na 6. místo po základní části, které zaručuje přímý postup do play off. „Ale my jsme se o to vůbec nepoprali. Výsledek vůbec neodpovídá tomu, o co se hrálo,“ vyčítal šéf.

Ústí teď ztrácí na šestku sedm bodů a do konce základní části zbývají jen tři kola. Jeho cílem tak bude udržet aspoň 8. místo a lepší pozici pro předkolo play off, v němž se o postup do vyřazovací části utkají týmy na 7.až 10. místě. Ústí ještě hostí Kladno, jede do Budějovic a končí doma s Odolenou Vodou, pravděpodobným sokem pro předkolo. „Chceme uhrát co nejvíc bodů a udržet 8. místo, abychom v předkole začínali doma,“ přeje si Přikryl.