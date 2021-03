Kouzlo domácí haly pominulo a volejbalistům Liberce se finále vzdaluje

V semifinále play off extraligy hraném na tři výhry ztrácejí volejbalisté Dukly už 0:2 na zápasy a pokud si chtějí zahrát ve finále o mistrovský titul, musí splnit přetěžký úkol: porazit České Budějovice třikrát za sebou!



V předchozích jedenácti vzájemných ligových duelech vždy zvítězil domácí celek, včera však kouzlo síly vlastní haly vyprchalo. Jihočeši dobyli Liberec poměrně jednoznačně, když vítězství ve všech třech setech zvládli bez dramatických přetahovaných v koncovkách – jednou vyhráli o čtyři body, dvakrát o tři.

„Všechny sety byly shodně dlouho vyrovnané, ale v těch závěrech byli hráči Budějovic důslednější. I když jsme je dokázali dostat pod tlak, tak ty těžké situace zvládli, což nám se nedařilo. To bylo asi klíčové,“ řekl kouč Dukly Michal Nekola, který nasadil poprvé do play off místo Srba uzdraveného ukrajinského nahrávače Kovalčuka.

„Chtěli jsme změnit rytmus hry, ale dneska to nebylo úplně o nahrávači. Nám se totiž vůbec nedařilo bránit, což je herní činnost, která nás zdobila celou sezonu. Čtyři bodové bloky za zápas je prostě málo, ale byl to důsledek našeho nedostatečně důrazného servisu,“ popsal Nekola.

Volejbalisté Českých Budějovic tak budou mít první šanci oslavit postup do finále už v neděli na domácí palubovce. Třetí souboj semifinálové série začne ve 20.20 a vysílá ho stanice ČT sport. „Je to play off a já pořád věřím, že máme šanci to otočit. Musíme ale být jednoznačně agresivnější na servisu, odtlačit soupeře od sítě a hrát precizně s minimem chyb,“ spřádá plány na obrat v sérii Michal Nekola.