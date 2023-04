Českobudějovičtí volejbalisté udolali Liberec 3:2 a zahrají si se Lvy o titul

Zápas plný zvratů Dukla zdramatizovala ve čtvrté sadě, v níž dotáhla až osmibodové manko a odvrátila tři mečboly. V tie-breaku ale Jihočeši už její další zázračný obrat nedopustili a zvítězili 15:12. Výkon domácího Liberce poznamenalo zranění nahrávače Lukáše Ticháčka. Ve finále tak chybějí dva nejlepší týmy dlouhodobé části.

„Úžasná bitva. Nevěděl jsem, co mám říkat hráčům po ztracené koncovce čtvrtého setu. Strašná houpačka. Kluci to zvládli. Bojovali, každý z nich byl tak nastavený v hlavě. To musí udělat jenom hráči, to za ně nikdo udělat nemůže,“ řekl kouč Jihostroje Vojtěch Zach, který loni v říjnu nahradil dlouholetého trenéra René Dvořáka.

Rozhodující semifinále začalo tříbodovou sérií Dukly, jež do poloviny setu náskok držela, ale pak Jihočeši vývoj otočili a měli až čtyři body navrch (21:17). Koncovku přesto zvládli lépe domácí nejtěsnějším poměrem.

Po změně stran však v jejich sestavě chyběl zkušený tvůrce hry Ticháček, jenž si zřejmě nechal ošetřit nohu, zraněnou v závěru první sady při obraně na síti. Liberec na dlouho jeho absence vykolejila. Se Šimonem Bryknarem ani po dalším střídání se Dukle nedařilo Jihočechy zastavit a hostům patřil jasně druhý set (25:16), byť se do něj na konci už Ticháček vrátil.

Liberec byl poté opět v základní sestavě, skóre se znovu přelévalo, ale Jihostroj v čele se smečařem a pětadvacetibodovým Martinem Lickem měl od čtvrté sady znovu navrch. Jasně kráčel za postupem, jenže vedení 24:21 mu nestačilo. Nakonec si finále České Budějovice vybojovaly až po téměř třech hodinách, když od stavu 12:12 získaly poslední tři rozehry. Po roční pauze je tak nejúspěšnější český klub opět v boji o titul.

„Jsme strašně unavení, ale krásně unavení. Přijeli za námi fanoušci, bylo jich hodně, moc jim děkujeme. Bylo to neuvěřitelné drama, pro nás se šťastným koncem,“ uvedl kapitán Jihočechů Martin Kryštof. „Je to škoda. Gratuluju Budějovicím k postupu. Gratuluju ale i našim klukům. Bylo to vyrovnané, rozhodly maličkosti,“ doplnil liberecký asistent Vladan Merta.

Liberec po zisku Českého poháru na double nedosáhne, proti Karlovarsku bude bojovat o bronz.