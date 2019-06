Nahrávač Ticháček se vrací domů, bude hrát za Karlovarsko

Sedmatřicetiletý Ticháček se do nejvyšší domácí soutěže vrací po třinácti letech v zahraničí. Začal v německém Friedrichshafenu, s kterým slavil pět bundesligových titulů i triumf v Lize mistrů v roce 2007. Pak odešel do Polska, kde třikrát vyhrál ligu s týmem Rzeszów. Loni začal sezonu ve Štětíně a poté přešel do Bedzinu.

„Na úroveň extraligy si musím počkat, bude to pro mě překvapení,“ uvedl Ticháček na webu Karlovarska. V Česku hrál naposledy za Duklu Liberec, odkud v roce 2006 do ciziny zamířil. S Duklou slavil ligové zlato v letech 2001 a 2003.

Z týmu Karlovarska naopak odešel mimo jiné smečař Marek Zmrhal, který zamířil do mistrovských Českých Budějovic. Hru desetinásobných šampionů bude nadále řídit španělský nahrávač Miguel Ángel De Amo, nejlepším hráč uplynulého ročníku.

Liberecká Dukla přišla o svého kapitána Aleše Správku, který ukončil kariéru, i dalšího smečaře Andreje Gruta ze Slovinska. Naopak pod Ještěd zamířil z Odoleny Vody slovenský smečař Marek Mikula.

Kladno bude mít jiného nahrávače; Filip Habr nebude pokračovat a po dvou letech se vrací nizozemský reprezentant Daan van Haarlem, jehož vystřídal Ticháček v karlovarském klubu.

Lvi Praha získali bývalého reprezentačního blokaře Jiřího Krále, jenž se vrátí na domácí palubovky z Cannes. Opačným směrem do Francie odešel Matyáš Démar, neboť podepsal smlouvu s Tours, kam má namířeno i reprezentační smečař Adam Bartoš.