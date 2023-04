Liberecký kouč Démar: Rozhodne větší bojovnost a vůle porvat se o vítězství

Oba extraligové týmy Dukly postoupily do semifinále play off a liberecké příznivce tak čekají v dubnu atraktivní volejbalové hody. První jdou do akce muži, kteří se v bitvě tradičních rivalů střetnou s Jihostrojem České Budějovice. Úvodní duel série severu proti jihu na tři vítězná utkání je na programu v Liberci v úterý od 18 hodin.